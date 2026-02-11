;

“Estuve cerca llegar a Colo Colo, hablé varias veces con el profe Ortiz, pero nunca se pusieron de acuerdo”

Junior Marabel, exdelantero de Palestino, confesó que estuvo cerca de fichar por el cuadro albo en este mercado de pases. “Hablamos como hasta el 5 de enero”, contó en el programa Grítalo América de Radio ADN.

Bastián Lizama

Junior Marabel, exdelantero de Palestino y actual jugador de Sarmiento de Junín, fue el último invitado al programa “Grítalo América” de Radio ADN, donde confesó que estuvo cerca de fichar por Colo Colo en el presente mercado de pases.

“Me tocó la oportunidad de poder charlar varias veces con el profe Tano (Fernando Ortiz). La verdad es que tuve la oportunidad de casi llegar a Colo Colo, pero como siempre he dicho, acá el fútbol argentino no te espera", contó el atacante paraguayo de 27 años.

Marabel, que anotó 22 goles con la camiseta de los ‘Árabes’ entre 2024 y 2025, explicó que su llegada al ‘Cacique’ se frustró por los plazos del mercado: “Yo tuve la oportunidad de venir a Sarmiento y a varios clubes más en Argentina, y no te esperan”.

“Imagínate que yo, estando acá en Sarmiento ya firmando, me llamaron para irme a varios clubes grandes y vos decís, ¿hice bien la decisión de venir a Sarmiento o es mejor estar esperando?“, agregó.

En esa línea, sostuvo que “el año pasado me tocó esperar hasta enero y no tenía casi nada asegurado. Al fin y al cabo uno a veces agarra lo que te sobra y no lo que uno pretende".

Por último, Junior Marabel reconoció que esperó a Colo Colo, pero las negociaciones con el club dueño de su pase nunca prosperaron. “Tuve la intención de llegar, pero nunca se pusieron de acuerdo con la gente de Unión (de Santa Fe). Con Colo Colo estuvimos hablando como hasta el 5 de enero”, sentenció el delantero.

