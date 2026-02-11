Persecuciones policiales terminan en Estación Central con cuatro delincuentes detenidos

En horas de la noche, se registraron dos persecuciones policiales por parte de Carabineros, donde ambas terminaron en Estación Central, dejando un saldo total de cuatro delincuentes detenidos.

El primer hecho tuvo lugar en la comuna de Pudahuel, donde asaltantes que se movilizaban en un furgón fueron vistos intentando realizar una encerrona en el sector de Enea.

Desde ese lugar se alertó a Carabineros, quienes llegaron al lugar e iniciaron un seguimiento controlado a la banda, concluyendo la persecución en 5 de Abril con Las Rejas.

Por este hecho quedaron tres detenidos con antecedentes, y se recuperó el vehículo con patentes adulteradas y con encargo vigente por robo desde hace una semana.

Robo en Conchalí

Por otro lado, también en Estación Central, Carabineros recuperó un automóvil que había sido robado en Conchalí.

Hubo un detenido con antecedentes policiales, además de la recuperación del vehículo en el sector de calles Cuadro Verde con Pajaritos.