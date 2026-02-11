;

Ciudadano venezolano es asesinado a disparos en Quinta Normal: fue baleado desde un automóvil

Según primeras informaciones, desconocidos habrían percutado al menos 15 tiros.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Ciudadano venezolano es asesinado a disparos en Quinta Normal: fue baleado desde un automóvil

En las últimas horas, un brutal ataque armado se registró en la comuna de Quinta Normal, donde un hombre murió.

Según primeras informaciones, la víctima, de aproximadamente 40 años, fue acribillado por desconocidos en el sector de calle Juana Quinel, a eso de la medianoche.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, se encontraba estacionando su vehículo cuando, por motivos que se investigan, desconocidos abrieron fuego desde un automóvil, percutando cerca de 15 disparos.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde pese a los esfuerzos del personal, se constató su deceso.

El hecho ya está siendo investigado por personal policial, quienes buscarán establecer la dinámica de los hechos, además de dar con los responsables del ataque.

