Ni Britney ni Bieber: medio más importante de Brasil confirma a artista encargada del show gratis en Copacabana

Tras semanas de especulación, el esperado show gratis 2026 ya tiene nombre oficial.

La expectativa crece en Brasil, y Latinoamérica, ante la confirmación de un nuevo espectáculo masivo que promete marcar la agenda cultural de 2026.

La artista elegida no es una figura cualquiera: se trata de una de las cantantes latinas más influyentes del mundo, cuyo regreso a Río ya genera una ola de comentarios y celebraciones digitales.

El anuncio, que comenzó a circular en medios locales y redes sociales, activó rápidamente a los fanáticos, quienes posicionaron su nombre entre las principales tendencias.

En concreto, el medio O Globo, de los más importantes de Brasil, confirmó este miércoles que Shakira será la protagonista del próximo megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, programado para el 2 de mayo.

El evento forma parte del proyecto “Todo Mundo no Rio”, que en años anteriores reunió a figuras como Madonna y Lady Gaga. La colombiana firmó contrato esta semana con la productora encargada del espectáculo, mientras continúa su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran” por Latinoamérica.

En plataformas como X e Instagram, los seguidores celebraron la elección y destacaron el simbolismo de su presencia en un escenario abierto y multitudinario. Algunos incluso especularon sobre el tono que podría tener el show, luego de que otras estrellas utilizaran escenarios globales para enviar mensajes sociales y políticos.

