GYT celebra 40 años de “Es Por Amor” en Chile: tendrán show histórico en el Teatro Caupolicán

Pablo Guyot y Alfredo Toth traen a Chile el legado de GIT en un concierto conmemorativo el 8 de mayo en Santiago.

Juan Castillo

GYT

GYT

Uno de los himnos más influyentes del rock en español cumplirá 40 años y lo celebrará con un espectáculo único en Santiago.

El dúo argentino GYT, conformado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, aterriza en el Teatro Caupolicán el próximo 8 de mayo para conmemorar las cuatro décadas de “Es Por Amor”, un clásico que marcó la identidad musical latinoamericana de los años 80.

El evento es parte de una gira internacional que ya recorrió Argentina con entradas agotadas y que seguirá por Perú, consolidando el legado de una dupla creativa que formó parte esencial del fenómeno del rock latino, primero con GIT y ahora bajo su nuevo proyecto, GYT.

GYT revive el legado de GIT con un concierto cargado de historia

La banda GYT nace como continuidad natural de GIT, grupo fundado por Guyot, Iturri y Toth, considerado pionero en la internacionalización del rock en español. Ahora, Guyot y Toth reactivan ese repertorio bajo sus iniciales y lo vuelven a poner en escena con una nueva formación que incluye a Guillermo Cudmani en guitarra y Bolsa González en batería.

“Es por amor”, lanzada en 1986, será el eje del concierto, junto a otros grandes éxitos que definieron el sonido de una generación. El espectáculo promete un recorrido emocional por la historia del rock latino, desde sus raíces hasta su vigencia actual, con un enfoque sonoro potente y fiel a la esencia original.

Las entradas están disponibles a través de Puntoticket y se espera una alta convocatoria de fanáticos del rock argentino y nostálgicos de los 80.

¿Fuiste parte de la generación GIT? ¿Qué canción no puede faltar en el setlist del show aniversario de GYT?

