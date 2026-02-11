Muñeca Bielorrusa: Fiscalía reformalizará a Ángela Vivanco por nuevos antecedentes de cohecho y lavado de activos

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una nueva y más compleja instancia judicial el próximo 17 de marzo de 2026. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para esa fecha, a las 09:00 horas, una audiencia de reformalización por delitos de mayor gravedad en el marco del denominado “Caso Muñeca Bielorrusa”.

En esta oportunidad, la Fiscalía buscará imputar a la exjueza como autora de cohecho reiterado en grado consumado por hechos registrados entre el 8 y el 28 de febrero de 2024. Sin embargo, la novedad más relevante radica en la inclusión del delito de lavado de activos, presuntamente cometido el 12 de febrero de ese mismo año, lo que otorga una nueva complejidad financiera al proceso.

El factor patrimonial y los plazos

Según el escrito ingresado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la incorporación del lavado de activos permitirá a la justicia profundizar en la trazabilidad de los dineros y esclarecer el origen y destino de los recursos involucrados. Esta arista patrimonial se suma a la investigación principal que indaga las irregularidades cometidas durante los litigios entre la empresa Movitec y Codelco.

De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, durante la audiencia también se debatirá la ampliación del plazo de investigación. Esta solicitud es clave para el ente persecutor, dado que el límite vigente para cerrar la causa estaba fijado para este viernes 13 de febrero, y los nuevos antecedentes requieren de mayores diligencias.

Otros involucrados y régimen cautelar

La reformalización no solo afectará a la exministra, sino que se extenderá a su círculo cercano y abogados vinculados al caso. Víctor Migueles, pareja de Vivanco, será formalizado por cohecho reiterado, mientras que los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado. Todos los imputados son señalados como autores en grado consumado de estos ilícitos.

El procedimiento se llevará a cabo de forma presencial en el Centro de Justicia, bajo estrictas medidas de seguridad. Actualmente, Ángela Vivanco permanece en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, desde donde será trasladada por personal de Gendarmería. Por su parte, el resto de los imputados se mantienen recluidos en el anexo Capitán Yáber.