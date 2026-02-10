Reo que asesinó a su compañero de celda y es acusado de canibalismo en La Serena explicó las razones del ataque
El imputado confesó la agresión ocurrida durante la noche al interior del penal. Pericias describen heridas cortantes, mordeduras y un eventual forcejeo previo.
Un reo de 21 años confesó el homicidio de su compañero de celda al interior de la cárcel de La Serena, crimen que quedó al descubierto tras el hallazgo del cuerpo por parte de Gendarmería.
Según los antecedentes de la investigación, el ataque ocurrió durante la noche, cuando el imputado agredió a la víctima con un arma cortopunzante, principalmente en el cuello.
El fallecido presentaba además lesiones en el rostro, una oreja, un ojo y una mano, lo que da cuenta de un forcejeo previo, según La Tercera.
La razón del homicidio
Las pericias del Ministerio Público detectaron mordeduras en el cuerpo, lo que permitió establecer que el agresor habría cometido actos de canibalismo luego de la agresión.
Tras el hecho, Gendarmería activó los protocolos de seguridad y trasladó al imputado a otro sector del penal.
En su declaración, el acusado reconoció su participación en el ataque y aseguró que actuó en defensa propia. La Fiscalía indaga ahora las circunstancias y motivaciones del crimen, además de la dinámica exacta de los hechos.
