Broma que salió cara: pasajero habló de una bomba en aeropuerto, activó operativo policial y terminó con terrible medida / Sebastian Beltran Gaete

Este martes, un hombre de 38 años, identificado como Patricio Muñoz, fue formalizado por infracción al Código Aeronáutico tras bromear sobre un supuesto explosivo, lo que llevó a la cancelación de un vuelo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Según antecedentes preliminares, todo comenzó durante la tarde del pasado lunes, cuando un avión de Sky Airline debía despegar desde Santiago con destino a Copiapó, con 136 pasajeros a bordo.

Agencia UNO | Imagen referencial / KARIN POZO/AGENCIAUNO Ampliar

En ese momento, un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) se acercó al mostrador de la aerolínea y pidió ubicar a Patricio Muñoz, luego de que el personal de seguridad detectara una vibración al interior de su equipaje facturado.

“‘Cómo voy a tener una bomba yo, si voy a trabajar’”

Tras dar con el hombre, este “señaló que en el bolso no había nada y que el explosivo se encontraba arriba”, dijo el fiscal Manuel Urzúa, consignó LUN. La frase activó un operativo que terminó con la cancelación del vuelo y una revisión exhaustiva de la aeronave, junto con desalojarla.

Además, el GOPE de Carabineros debió desplegarse en la losa del aeropuerto para trasladar el avión con una grúa hasta un área de seguridad. Debido a que el aeropuerto de Copiapó no opera de noche, el vuelo se tuvo que postergar hasta el martes.

La hermana de Patricio, Isabel, relató que se trató de una broma producto de los nervios. “Lo dijo en son de ‘cómo voy a tener una bomba yo, si voy a trabajar’. Es como la sensación de decir mira a quién están molestando”, indicó según el medio mencionado.

Prohibición de acercarse a cualquier aeropuerto

“Puede que la expresión sea particularmente difícil de entender si se piensa como una broma, pero se dio en un contexto de alarma , sobre todo en un aeropuerto tan importante”, sostuvo el juez Mauricio Pontino durante la formalización del hombre.

En esa línea, el 1° Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a cualquier aeropuerto del país, además de fijar un plazo de investigación de 90 días.