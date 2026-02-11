Estafas digitales se disparan en marzo: alertan a apoderados por fraudes con IA en regreso a clases

Con el inicio del año escolar, marzo se convierte en un terreno fértil para los ciberdelincuentes en Chile.

Según cifras de la PDI, las denuncias por estafas digitales aumentan en torno a un 30% en comparación con otros meses, con apoderados y padres como principales víctimas.

El incremento de pagos electrónicos por matrículas, útiles escolares y plataformas educativas crea el escenario ideal para fraudes que van desde mensajes falsos por WhatsApp hasta tiendas virtuales engañosas y becas inexistentes.

Estafas impulsadas por IA y el descuido en transacciones

Especialistas de Mastercard alertan que los fraudes más comunes incluyen correos electrónicos fraudulentos, suplantación de identidad bancaria y descuentos escolares falsos. Estos ataques, muchas veces generados con inteligencia artificial, imitan casi a la perfección los sitios oficiales.

Carlos Uribe, subgerente de Innovación Empresarial de Zenta Group, señala que “los hackers ocupan técnicas cada vez más sofisticadas, a través de la inteligencia artificial, para generar correos y sitios web falsos casi indistinguibles de los originales”.

El impacto económico puede ser devastador: pérdidas por familia que superan los cientos de miles de pesos. La PDI y expertos coinciden en que el “regreso a clases” se ha convertido en un periodo de alto riesgo para la seguridad digital de las familias chilenas.

La recomendación principal es mantener una actitud preventiva. Uribe enfatiza que “los apoderados deben adoptar una mirada consciente sobre cada transacción que realizan”, validando enlaces, verificando remitentes y desconfiando de mensajes con urgencia excesiva.

¿Cómo proteges tú a tu familia de fraudes en línea durante el regreso a clases?