;

Estafas digitales se disparan en marzo: alertan a apoderados por fraudes con IA en regreso a clases

Expertos advierten que marzo es el mes con más denuncias por estafas online a padres y apoderados en Chile.

Juan Castillo

ciberseguridad cyber monday

ciberseguridad cyber monday

Con el inicio del año escolar, marzo se convierte en un terreno fértil para los ciberdelincuentes en Chile.

Según cifras de la PDI, las denuncias por estafas digitales aumentan en torno a un 30% en comparación con otros meses, con apoderados y padres como principales víctimas.

El incremento de pagos electrónicos por matrículas, útiles escolares y plataformas educativas crea el escenario ideal para fraudes que van desde mensajes falsos por WhatsApp hasta tiendas virtuales engañosas y becas inexistentes.

Revisa también:

ADN

Estafas impulsadas por IA y el descuido en transacciones

Especialistas de Mastercard alertan que los fraudes más comunes incluyen correos electrónicos fraudulentos, suplantación de identidad bancaria y descuentos escolares falsos. Estos ataques, muchas veces generados con inteligencia artificial, imitan casi a la perfección los sitios oficiales.

Carlos Uribe, subgerente de Innovación Empresarial de Zenta Group, señala que “los hackers ocupan técnicas cada vez más sofisticadas, a través de la inteligencia artificial, para generar correos y sitios web falsos casi indistinguibles de los originales”.

El impacto económico puede ser devastador: pérdidas por familia que superan los cientos de miles de pesos. La PDI y expertos coinciden en que el “regreso a clases” se ha convertido en un periodo de alto riesgo para la seguridad digital de las familias chilenas.

La recomendación principal es mantener una actitud preventiva. Uribe enfatiza que “los apoderados deben adoptar una mirada consciente sobre cada transacción que realizan”, validando enlaces, verificando remitentes y desconfiando de mensajes con urgencia excesiva.

¿Cómo proteges tú a tu familia de fraudes en línea durante el regreso a clases?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad