Sernac oficia a marca de conservas por presencia de peligrosa bacteria en lote de choritos en aceite

El organismo exige medidas de compensación y retiro inmediato tras la detección de Clostridium botulinum en el producto.

Mario Vergara

Sernac oficia a marca de conservas por presencia de peligrosa bacteria en lote de choritos en aceite

Francisco Paredes S

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una acción administrativa formal contra la empresa responsable de la marca Antartic, tras una grave alerta de seguridad alimentaria que afecta a su producto “Choritos en aceite” de 190 gramos. La medida se gatilló luego de que el Ministerio de Salud (MINSAL) detectara la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en un lote específico elaborado a finales de 2025.

La situación es de extrema vigilancia sanitaria, ya que dicho agente biológico es el causante del botulismo, una patología neuroparalítica severa que puede resultar mortal si el paciente no recibe tratamiento médico de forma oportuna. El lote bajo sospecha corresponde al N° L 23 12 25, con fecha de elaboración del 23 de diciembre de 2025 y vencimiento en diciembre de 2029.

Exigencias y plazos legales

Según el oficio despachado por el SERNAC, la compañía dispone de un plazo de 10 días hábiles para entregar un reporte detallado sobre las acciones preventivas y correctivas adoptadas. El organismo exige conocer los mecanismos de información a los clientes, los canales de atención de reclamos y, fundamentalmente, los procedimientos de devolución y compensación para quienes adquirieron la conserva afectada.

En el documento, el Servicio enfatizó que las empresas tienen la obligación legal de reportar cualquier riesgo no previsto y salvaguardar la integridad de los usuarios. De no mediar una respuesta satisfactoria, la firma arriesga sanciones administrativas y legales que podrían alcanzar las 400 UTM.

Recomendaciones a la población

Debido al potencial riesgo para la vida, las autoridades han sido enfáticas en recomendar a las personas que posean el producto no consumirlo bajo ninguna circunstancia. Se insta a los consumidores a verificar el número de lote y seguir los protocolos de eliminación segura o devolución que se publicarán en el sitio web institucional en los próximos días.

Finalmente, el ente fiscalizador recordó que ante la aparición de síntomas de intoxicación alimentaria se debe acudir de inmediato a un centro de salud. Para consultas adicionales o formalizar reclamos, los afectados pueden utilizar el número gratuito 800 700 100 o el portal www.sernac.cl.

