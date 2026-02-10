;

VIDEO. “No tendría una relación de nuevo...”: Disley Ramos sorprende tras su eliminación de Mundos Opuestos

La creadora de contenidos fue la última en abandonar el programa de realidad de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

Esta semana Mundos Opuestos vivió una nueva jornada de eliminación, donde Disley Ramos fue la última participante en abandonar el programa de realidad de Canal 13.

En el espacio, la actriz de 29 años inició un vínculo amoroso con el ex futbolista, Luis Jiménez. Tras su eliminación, Ramos fue la última invitada al react del programa.

No tendría una relación de nuevo en un programa, porque uno desvía el foco”, indicó la creadora de contenido, agregando que “no siento que haya sido tóxica. Podría haber sido peor. Si alegan que lo fui, eso no fue ni un uno por ciento”.

La ex chica reality comentó que gran parte de lo que se vio en el espacio fue en el contexto de un estado emocional frágil.

“Sí estaba frágil, sí estaba inestable con las emociones, con más pena. Lloré mucho, y yo no soy llorona. También sufro ansiedad desde siempre”, confesó.

“Las personas ansiosas no buscamos tener a alguien encima, buscamos seguridad. Cuando la persona que está al lado tuyo es inestable, eso te inestabiliza más. Yo necesitaba que me dijeran ‘está todo bien’, para ordenar mi cabeza. Pero no tiene que ver con un hombre”, complementó.

“Nunca le hice un show por otra mujer, ni por Vanessa cuando entró. No pasaba por ahí, pasaba por rectificar el momento”, cerró.

