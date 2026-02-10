“Vivir la maternidad al mismo tiempo que mi mamá fue muy potente; compartimos miedos, aprendizajes y mucha contención”
Cota Castelblanco fue parte de un podcast donde conversó sobre los desafíos que ha vivido como madre.
En 2020, Catalina Castelblanco, más conocida como “Cota”, se convirtió en madre. Hoy, seis años después la actriz de 28 años fue la invitada al programa Buspool, donde compartió detalles de su maternidad.
En conversación con Maly Jorquiera, Catelblanco habló sobre lo que ha significado para ella el vivir la maternidad casi al mismo tiempo que su propia madre y como fue compartir este proceso.
“Vivir la maternidad al mismo tiempo que mi mamá fue muy potente. Compartimos miedos, aprendizajes y también mucha contención“, indicó.
La actriz también comentó sobre la rutina que se formó en la crianza en conjunto con su madre.
“Hoy, con la vuelta a clases, siento que esa experiencia me ayudó a enfrentar la rutina con más calma y menos presión”, comentó Castelblanco.
Cota Castelblanco y su madre dieron a luz en 2020 con un solo mes de diferencia, por lo que la hija y la hermana de la intérprete han crecido juntas.
