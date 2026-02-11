;

Gendarmería destituye a cuatro funcionarios por liberación errónea de imputado en el Centro de Justicia

Director nacional calificó el hecho como “negligencia inexcusable” y confirmó suspensiones, mientras la Fiscalía Centro Norte investiga lo ocurrido y el paradero del prófugo.

Martín Neut

Matías Castillo

Gendarmería destituye a cuatro funcionarios por liberación errónea

Gendarmería destituye a cuatro funcionarios por liberación errónea

01:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gendarmería destituyó a cuatro funcionarios por su presunta responsabilidad en la liberación errónea de un imputado desde el Centro de Justicia, durante la formalización de tres sujetos acusados de estafa.

El hecho se produjo cuando uno de ellos, que mantenía una orden de detención pendiente y debía continuar su audiencia en el bloque PM, intercambió su identidad con otro imputado que quedaba en libertad.

La situación no fue advertida en sala, lo que permitió que abandonara el recinto.

Revisa también:

ADN

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó lo ocurrido como “una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios” y anunció “la inmediata remoción del jefe de su departamento de servicios especializados” y de “la oficial encargada del sector”.

Además, indicó que “ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta han sido suspendidos de sus funciones”.

La Fiscalía Centro Norte investiga el caso. En tanto, el sujeto que facilitó el intercambio pasará a control de detención, mientras el imputado que debía quedar formalizado continúa prófugo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad