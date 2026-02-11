Gendarmería destituye a cuatro funcionarios por liberación errónea de imputado en el Centro de Justicia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gendarmería destituyó a cuatro funcionarios por su presunta responsabilidad en la liberación errónea de un imputado desde el Centro de Justicia, durante la formalización de tres sujetos acusados de estafa.

El hecho se produjo cuando uno de ellos, que mantenía una orden de detención pendiente y debía continuar su audiencia en el bloque PM, intercambió su identidad con otro imputado que quedaba en libertad.

La situación no fue advertida en sala, lo que permitió que abandonara el recinto.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó lo ocurrido como “una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios” y anunció “la inmediata remoción del jefe de su departamento de servicios especializados” y de “la oficial encargada del sector”.

Además, indicó que “ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta han sido suspendidos de sus funciones”.

La Fiscalía Centro Norte investiga el caso. En tanto, el sujeto que facilitó el intercambio pasará a control de detención, mientras el imputado que debía quedar formalizado continúa prófugo.