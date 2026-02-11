;

El Claro Arena llena de orgullo a la UC: es finalista y competirá por prestigioso premio internacional

El remodelado estadio de los cruzados pasó el corte y está entre los finalistas al premio “Edificio del Año”, otorgado por la reconocida revista de arquitectura ArchDaily.

Bastián Lizama

El Claro Arena llena de orgullo a la UC: es finalista y competirá por prestigioso premio internacional / Cruzados

El Claro Arena, el remodelado estadio de Universidad Católica, logró otro importante reconocimiento a nivel internacional: quedó entre los finalistas del premio “Building of the Year” (Edificio del Año), otorgado por la prestigiosa revista de arquitectura ArchDaily.

El recinto de San Carlos de Apoquindo superó una primera ronda con más de 3.000 proyectos y ahora competirá en una lista de solo cinco finalistas de la categoría “Arquitectura deportiva”, tal como se confirmó este miércoles.

El Claro Arena competirá contra el recinto Saddling Boxes & Private Deck, de Emiratos Arabes Unidos y el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, en Colombia.

También están en carrera la Plaza Barrio Olímpico, instalación abierta a la comunidad en Buenos Aires, y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Burnaby, Canadá (habitado para patinaje sobre hielo).

La votación de la segunda ronda estará abierta hasta el miércoles 18 de febrero. Para votar, es necesario registrarse en el sitio web de ArchDaily.

