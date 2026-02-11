;

Adiós a los empates: Japón implementa llamativa medida en su principal liga de fútbol

Si un partido termina igualado tras los 90 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Hiroki Watanabe

La J-League, máxima categoría del fútbol de Japón, celebra en 2026 su temporada número 100 con una medida inédita en su historia: se eliminan los empates.

Si un partido termina igualado tras los 90 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. En esta instancia, el equipo que gane sumará dos puntos, mientras que el perdedor obtendrá uno.

El sistema tradicional se mantiene dentro de los 90 minutos: la victoria en tiempo reglamentario entrega tres puntos y la derrota sigue sin otorgar unidades.

Esta innovación será aplicada únicamente en la llamada “temporada de transición”, que se disputa entre febrero y junio de 2026. El objetivo es adaptar el calendario, ya que a partir de este año la liga japonesa dejará el formato anual y pasará a jugarse bajo el modelo europeo, con torneos que comenzarán entre agosto y septiembre y finalizarán en mayo.

Por ahora, la eliminación de los empates no está contemplada como una medida permanente, aunque sus impulsores no descartan extenderla si resulta exitosa.

