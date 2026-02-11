Millones de dólares menos: el perjuicio de la violencia en el fútbol chileno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este vienes comienza la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026 y en dos partidos habrá restricciones: Palestino ante la Universidad de Chile y Deportes La Serena que enfrentará en el clásico a Coquimbo Unido, se jugarán sin público visitante.

Herencia directa de la violencia en los estadios y camino elegido para hacer frente a un fenómeno que golpea duro las finanzas de todos los clubes del fútbol chileno. Esto sin contar, a cientos de personas que quedan sin trabajo en aquellas jornadas.

Los alcances de la quema de asientos en la galería sur del estadio Nacional durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano y las explícitas amenazas de una facción de los barrabravas azules se tradujeron en perjuicios inmediatos para dos clubes del futbol chileno.

Huachipato que debió recibir a la U a puertas cerradas el domingo pasado con un daño financiero cercano a los 90 millones de pesos y Palestino que este viernes no contará con la recaudación correspondiente a la hinchada visitante. Estimativamente, las arcas árabes dejarán de percibir entre 18 y 20 millones de pesos dada la ausencia de tres mil hinchas azules. Aquella cantidad se hizo presente en abril de 2024 cuando empataron 2 a 2 en La Cisterna.

Una cifra similar dejará de percibir este sábado Deportes La Serena cuando reciba a Coquimbo. En condiciones normales, sin proyección de alto riesgo, el clásico hubiese convocado, al menos, a unos tres mil hinchas piratas. En simple, alrededor de 20 millones de pesos menos para la economía serenense.

Suma y sigue

La derrota de Colo Colo ante Deportes Limache en Valparaíso en la primera fecha del campeonato destaca también en la amplia lista de partidos condicionados por medidas especiales y restricciones de aforo. Inicialmente equipo local solicitó un aforo de 15 mil personas incluyendo hinchada visitante. No prosperó.

La negativa de la autoridad que solo validó la presencia de abonados de Limache se tradujo en la asistencia de apenas 2.153 personas. Por tratarse del estreno del campeonato, la tracción de Colo Colo y un entorno de ciudades populosas como Valparaíso y Viña del Mar, lo normal hubiese sido tener 10 mil hinchas albos en las tribunas del Elías Figueroa y Limache 90 millones de pesos en su cuenta corriente.

Es evidente que el lapidario informe de Carabineros y la historia negra de 2015 cuando de una parte de la barrabrava alba se enfrentó brutalmente con hinchas wanderinos sigue incidiendo en la toma de decisiones.Cuatro ejemplos, cuatro partidos, un perjuicio estimado en más de 220 millones de pesos en menos de tres semanas. Proyectado a diciembre, no menos de 3 millones de dólares.

Otros ítems relevantes

No solo la plata que deja de entrar a los clubes por concepto de recaudación resalta en este deprimente panorama general. Existen otras múltiples actividades relacionadas que se ven afectadas y perjudican a cientos de personas que trabajan en torno al fútbol y, en condiciones normales, generan ingresos para su economía familiar.

Felipe de Pablo, experto en seguridad y gerente de operaciones de la ANFP lo detalla: “cuando hay estadios cerrados la afectación es muy importante, en el caso de Huachipato (vs. la U) se quedaron sin trabajo 100 guardias, 50 validadores, personal de aseo”, aseveró.

Agrego que el personal que manipula “alimento y bebida, deben ser ahí una 80 personas, 60 personas que no trabajan. Y después el personal de reja, igual se instalan rejas, pero en menor cantidad, seguramente”, también se queda sin trabajo.

Insistió en que también se ven perjudicadas las “activaciones de marcas porque obviamente no hay público, y las marcas tienen agencias, y las agencias las contratan personas para que activen en la previa, etcétera. Hay también esa activación de lo que es transporte público, metro o transporte terrestre, están todo lo que es los taxis, están los servicios, llamémoslo así, que uno le llama a informar, pero que también hay una economía ahí, que son los Uber”, dijo de Pablo.

Cerró con que “si tú lo llevas a un Estadio Nacional, si lo llevas a un Estadio Monumental, aumentas el aforo, es mucho más la gente que queda. Por el lado de las policías, las policías se mantienen igual de todas maneras, pero también se ven afectadas a veces”, finalizó el experto.