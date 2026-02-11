;

Adiós a un clásico de McDonald’s: cadena elimina sachets de salsas y no estarán disponible en locales chilenos

La cadena anunció un importante cambio en su política, con el objetivo de reducir el uso de plásticos.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

McDonald’s anunció un cambio relevante para sus clientes en Chile: dejará de entregar sachets de salsas en sus locales.

Esta medida busca reducir el uso de plásticos y avanzar en sostenibilidad, y marca el fin de una práctica extendida durante años en la cadena de comida rápida.

La medida se implementará en diversos locales del país. Ahora, quienes quieran ketchup, mostaza u otra salsa deberán solicitarlas en dispensadores habilitados, disponibles en el sector de retiro de pedidos.

revisa también:

ADN

Menos plásticos, más sustentabilidad

Esta decisión se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Arcos Dorados, la cual busca disminuir el uso de plásticos innecesarios y promover un consumo más responsable en los restaurantes.

Además del cambio en la entrega de salsas, la cadena también ha impulsado otras medidas como la eliminación de tapas para bebidas en pedidos dentro del local y el reemplazo de juguetes plásticos en las Cajitas Felices por opciones sustentables.

¿Estás de acuerdo con eliminar los sachets en restaurantes de comida rápida para cuidar el medioambiente?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad