Adiós a un clásico de McDonald’s: cadena elimina sachets de salsas y no estarán disponible en locales chilenos

McDonald’s anunció un cambio relevante para sus clientes en Chile: dejará de entregar sachets de salsas en sus locales.

Esta medida busca reducir el uso de plásticos y avanzar en sostenibilidad, y marca el fin de una práctica extendida durante años en la cadena de comida rápida.

La medida se implementará en diversos locales del país. Ahora, quienes quieran ketchup, mostaza u otra salsa deberán solicitarlas en dispensadores habilitados, disponibles en el sector de retiro de pedidos.

Menos plásticos, más sustentabilidad

Esta decisión se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Arcos Dorados, la cual busca disminuir el uso de plásticos innecesarios y promover un consumo más responsable en los restaurantes.

Además del cambio en la entrega de salsas, la cadena también ha impulsado otras medidas como la eliminación de tapas para bebidas en pedidos dentro del local y el reemplazo de juguetes plásticos en las Cajitas Felices por opciones sustentables.

¿Estás de acuerdo con eliminar los sachets en restaurantes de comida rápida para cuidar el medioambiente?