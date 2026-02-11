;

Declaran Alerta Roja en Puchuncaví por incendio forestal en La Estancilla: ha llamas han consumido cerca de 40 hectáreas

Equipos de emergencia trabajan por aire y tierra para contener el avance del fuego, mientras autoridades mantienen evacuación preventiva en la zona.

Martín Neut

Un incendio forestal obligó a declarar Alerta Roja en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, debido al avance de las llamas en el sector denominado “La Estancilla”.

La medida fue adoptada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), mientras equipos de emergencia trabajan para contener el fuego. De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se mantiene en combate y ha consumido preliminarmente alrededor de 50 hectáreas.

En el lugar operan brigadas terrestres y recursos aéreos, junto a Bomberos y personal municipal.

Solicitaron evacuar

Desde Senapred precisaron que el incendio “afecta una superficie, por confirmar, de siete hectáreas” y que “Conaf se encuentra combatiendo con recursos aéreos y terrestres y con el apoyo de bomberos de Puchuncaví, Quintero y Zapallar”.

Cerca de las 18:00 horas, la autoridad solicitó la evacuación preventiva del sector Alto El Pucalán y activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

A través del mensaje, reiteraron el llamado a la comunidad: “Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

