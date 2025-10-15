;

VIDEO. Nueva mancha en la bahía de Quintero preocupa a las autoridades: Armada toma muestras

Capitanía de Puerto confirma sustancia desconocida y despliega unidad marítima para medir alcance y definir contención.

Mario Vergara

Gonzalo Pérez

Nueva mancha en la bahía de Quintero preocupa a las autoridades: Armada toma muestras

Un posible nuevo episodio de contaminación se registró la mañana de este miércoles 15 en la bahía de Quintero (Región de Valparaíso), tras reportes de una mancha oleosa visible en el litoral. La Capitanía de Puerto de Quintero confirmó la presencia de una sustancia desconocida en el mar e inició un procedimiento marítimo para determinar su composición y origen.

Ante la alerta, la Armada dispuso el zarpe de una unidad marítima para delimitar el área afectada, verificar la consistencia del material y tomar muestras que permitan dimensionar la magnitud de la mancha y definir medidas de mitigación y contención. Por ahora, no es posible atribuir una fuente específica.

El hecho ocurre a pocos días de otro episodio en la zona: trabajos de excavación de Aguas Pacífico —ligados al proyecto de planta desalinizadora en Puchuncaví— originaron un vertimiento que tiñó de turquesa las aguas cercanas, reavivando la preocupación ambiental de la comunidad.

El capitán de Puerto de Quintero, comandante Ricardo Cartes, señaló: “Se recibió información de una mancha suspendida en la bahía, atribuible posiblemente a mezclas oleosas. Se dispuso el zarpe para cuantificar, verificar la consistencia y tomar muestras… No es posible, hasta el momento, atribuir la fuente de origen. La investigación sigue en desarrollo; nos mantendremos en el sector identificando la naturaleza de esta observación”.

