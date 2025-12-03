Estas son las comunas de Santiago donde más ha aumentado el valor de los departamentos: atentos al dato / Oleksandr Sharkov

Un estudio reveló cuáles son las 5 comunas de la región Metropolitana en las que, en los últimos 2 años, los departamentos han subido su valor.

Según el análisis de la consultora Colliers, Cerrillos, Conchalí, Quilicura, Quinta Normal, y San Joaquín han aumentado su valor en un 10% en los últimos 24 meses.

Según Matías Bucci, Subgerente del Área de Estudios de Colliers, “todas estas comunas poseen una buena conectividad por medio de distintas líneas de metro, y son comunas que siguen en proceso de consolidación desde el punto de vista inmobiliario”.

“Esto se manifiesta en que sus precios de venta hace dos años fueron levemente inferiores respecto a otras comunas consolidadas”, agregó.

El análisis detalla que en las comunas de Conchalí y Cerrillos la tipología más vendida es la de 1 dormitorio/1 baño.

En Quinta Normal y San Joaquín, 2 dormitorios/1 baño, mientras que en Quilicura 3 dormitorios/2 baños, ya que es una comuna más enfocada a familias.

Ventas del mercado inmobiliario crece en la Generación Z

El mercado inmobiliario chileno comenzó 2025 con señales positivas para los jóvenes bajo los 30 años. Según datos analizados por Transsa, la Generación Z mostró un crecimiento del 13% en sus compras, impulsando una tendencia que ya venía emergiendo desde 2023, pero que este año tomó un repunte significativo.

Las comunas que concentran este aumento son Cerrillos, Puente Alto, La Florida, Estación Central y Maipú.

El acceso a métodos de financiamiento más flexibles, como el uso intensivo de Fogaes, programa del Estado que ofrece una garantía estatal para facilitar el acceso a créditos hipotecarios para la primera vivienda, ha sido determinante.

A nivel de tipología, los departamentos menores a 2.500 UF siguen siendo los preferidos, seguidos por casas económicas en comunas con polos de expansión y nuevos corredores de transporte.