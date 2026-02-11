;

VIDEO. “Acumula bacterias”: experto advierte cada cuánto tiempo se debe cambiar el cepillo de dientes

Con el paso del tiempo la herramienta de limpieza pierde efectividad y genera mal olor.

Sebastián Escares

Si hay algo que prácticamente todas las personas utilizan a diario para cuidar su salud bucal, es el cepillo de dientes. Esto lo vuelve un utensilio valioso y de los más importantes, aunque a veces no le otorgamos ese lugar.

Cuando se habla de cepillos dentales, hay de variados tipos y características dependiendo de la necesidad que tenga cada persona.

No obstante, la herramienta de higiene cuando no se cambia a tiempo puede provocar serias consecuencias debido a las bacterias que acumula.

¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar?

El Dr. Juan Claudio Campos, de la Clínica Dental Anwandter, en un registro compartido a través de TikTok, explicó que si no se cambia a tiempo el cepillo de dientes, este pierde su efectividad.

“Con el uso diario, es normal que las cerdas del cepillo comiencen a deformarse”, detalló. “Esto provoca que pierda su efectividad para eliminar la placa bacteriana entre los dientes”, ahondó.

En ese sentido, el especialista advirtió que cuando las cerdas del cepillo sobresalen es porque el utensilio ya necesita un cambio urgente.

“El cepillo acumula bacterias, puede generar mal olor, por eso aunque se vea bien hay que cambiarlo cada 3 meses”, enfatizó Campos.

No obstante, en caso de haber tenido un resfrío, una gripe o una infección bucal “aunque el cepillo sea nuevo, lo mejor es cambiarlo. Todo sea por tu salud y la de tu familia”, concluyó.

