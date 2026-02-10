;

Bruxismo por estrés: Síntomas, causas y consejos de expertos para aliviar el dolor mandibular

Experta explica cómo la ansiedad se manifiesta en el cuerpo a través del bruxismo y entregan claves prácticas para proteger tu salud bucal y facial.

El ritmo de vida actual y la sobreexposición a las pantallas están generando consecuencias físicas que a menudo pasan desapercibidas. Una de las manifestaciones más frecuentes es el bruxismo, el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, impulsado directamente por el estrés y la ansiedad.

¿Por qué apretamos los dientes?

Cuando enfrentamos situaciones de tensión, el cuerpo activa un “sistema de alerta” interno que libera cortisol. Esta respuesta biológica mantiene los músculos en una contracción constante, provocando que el acto de bruxar ocurra tanto de día como de noche.

Según explica Catalina Neira, odontóloga de Clínica CRL, el estrés y la ansiedad son motores directos de esta condición. “En muchas ocasiones, la causa tiene su origen en el estrés. Cuando hay una patología previa, el bruxismo actúa como un gatillante. Todo está conectado”, señala.

Señales de alerta que no debes ignorar

El bruxismo no es inofensivo; a largo plazo puede desencadenar problemas en las articulaciones del rostro. Presta atención si presentas los siguientes síntomas:

  • Dolor mandibular: Sensación de cansancio en el rostro, especialmente al despertar.
  • Cefaleas tensionales: Dolores de cabeza constantes e intensos.+1
  • Molestias físicas extendidas: Contracturas cervicales y dolor en el cuello.
  • Daño dental: Sensibilidad o desgaste visible en las piezas dentales.

El impacto de la tecnología

El uso excesivo de celulares y computadores agrava el problema. La luz de las pantallas altera la melatonina, impidiendo un descanso reparador y manteniendo la musculatura facial sobrecargada durante la noche.

Recomendaciones para proteger tu salud

La odontóloga de Clínica CRL, Catalina Neira, sugiere pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia:

  • Higiene del sueño: Reduce el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir para favorecer el descanso.
  • Pausas activas: Realiza ejercicios de elongación y automasajes en la zona mandibular durante el día.
  • Actividad física y luz solar: Media hora de ejercicio y la exposición al sol ayudan a relajar mente y cuerpo.
  • Concientización: Identificar los momentos en que aprietas los dientes es el primer paso para enseñarle al cerebro que esa tensión no es necesaria.
  • Apoyo profesional: Considera la consulta con un kinesiólogo para obtener rutinas de relajación personalizadas.

Implementar técnicas de relajación, como la meditación o la respiración controlada, también resulta fundamental para reducir los niveles de cortisol y proteger tu mandíbula.

