AUDIO. Figura de Unión La Calera y la posible resta de puntos que pueden sufrir: “Quiero creer que el club lo tenía previsto”

Kevin Méndez, delantero del cuadro “cementero”, conversó con Los Tenores de la Tarde sobre el gran inicio de temporada de Unión La Calera y la acusación presentada por Everton en su contra.

Unión La Calera se está consolidando como la gran revelación de la Liga de Primera 2026, tras ganar sus dos primeros partidos y trepar a la cima de la tabla junto a O’Higgins.

La figura del último triunfo “cementero” fue Kevin Méndez, quien frente a Cobresal marcó un gol y entregó dos asistencias. Este martes, en conversación con Los Tenores de la Tarde, el extremo uruguayo abordó el positivo arranque de temporada.

Creo que salió un partido redondo, pudimos terminar el primer tiempo 3-1. En lo personal también me tocó anotar y asistir, y eso siempre es lindo porque te da confianza”, comenzó señalando el ex Everton.

“Creo que el soporte del equipo es fundamental. Casi siempre, cuando en el fútbol se habla de grandes rendimientos individuales, esos equipos juegan bien o ganan. Eso hace que se destaque la parte individual de cada jugador. Es lo que está pasando ahora: el equipo está muy bien”, agregó.

Respecto a los objetivos para este año, comentó: “El objetivo principal es poder entrar en copas internacionales. Por la experiencia que he tenido en el fútbol chileno, es muy parejo. Mientras más arriba estemos, mucho mejor”.

Además, se mostró confiado tras la acusación por un supuesto incumplimiento de la norma de extranjeros en los dos primeros partidos. “Hemos hablado internamente con el club. Obviamente los pormenores legales no los sé, pero desde el club nos dicen que Axel Encinas es argentino, sí, pero que llegó a las inferiores. Ya cumplió cierto tiempo en la formativa y por ende no ocupa cupo de extranjero. Quiero creer que este tema el club ya lo tenía previsto”, sentenció Méndez.

