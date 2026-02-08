“No nos sobra nada”: Garnero destaca las variantes que le permitieron a la UC sumar su primer triunfo en el torneo

Como viene sucediendo desde el año pasado, la Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena para vencer a Deportes Concepción por la Liga de Primera y sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

Pese a sufrir durante gran parte del partido por el vértigo en el ataque del “León de Collao”, los cruzados supieron resistir para luego, con grandes genialidades de Fernando Zampedri, sacar el partido adelante.

Daniel Garnero, entrenador de los de la precordillera, analizó el encuentro a ras de cancha con la señal de TNT Sports, donde destacó el gran nivel mostrado por el “Conce”.

“Nos costó abrir el marcador. Tuvimos momentos muy buenos y ellos también. Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo, que si le dábamos la pelota la íbamos a sufrir”, comenzó diciendo el DT.

“Por momentos, el primer tiempo fue un poco para cada uno, no tuvimos efectividad. En el segundo, con un poco más de claridad, acertamos más, pudimos abrir el marcador y ganar justamente”, continuó.

Además, volvió a destacar la importancia de las variantes que tiene en el banco. “Me gusta el plantel que tenemos, no nos sobra nada, pero hay gente de experiencia y muchos jóvenes. Queremos ir sumando minutos Sub 21 también”, cerró Garnero.