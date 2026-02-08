;

“No nos sobra nada”: Garnero destaca las variantes que le permitieron a la UC sumar su primer triunfo en el torneo

“Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo, que si le dábamos la pelota la íbamos a sufrir”, dijo el entrenador cruzado tras vencer a Deportes Concepción.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Como viene sucediendo desde el año pasado, la Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena para vencer a Deportes Concepción por la Liga de Primera y sumar sus primeros tres puntos de la temporada.

Pese a sufrir durante gran parte del partido por el vértigo en el ataque del “León de Collao”, los cruzados supieron resistir para luego, con grandes genialidades de Fernando Zampedri, sacar el partido adelante.

Daniel Garnero, entrenador de los de la precordillera, analizó el encuentro a ras de cancha con la señal de TNT Sports, donde destacó el gran nivel mostrado por el “Conce”.

Revisa también:

ADN

“Nos costó abrir el marcador. Tuvimos momentos muy buenos y ellos también. Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo, que si le dábamos la pelota la íbamos a sufrir”, comenzó diciendo el DT.

Por momentos, el primer tiempo fue un poco para cada uno, no tuvimos efectividad. En el segundo, con un poco más de claridad, acertamos más, pudimos abrir el marcador y ganar justamente”, continuó.

Además, volvió a destacar la importancia de las variantes que tiene en el banco. “Me gusta el plantel que tenemos, no nos sobra nada, pero hay gente de experiencia y muchos jóvenes. Queremos ir sumando minutos Sub 21 también”, cerró Garnero.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad