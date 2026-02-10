;

VIDEO. Stephanie Vaquer impacta en WWE: golpeó a Dominik Mysterio tras cruce con Liv Morgan en Monday Night RAW

Tras este segmento, todo hace presagiar que “La Primera” se medirá ante Morgan por el campeonato mundial femenino de WWE en Wrestlemania.

Juan Castillo

Stephanie Vaquer impacta en WWE: golpeó a Dominik Mysterio tras cruce con Liv Morgan en Monday Night RAW

El pasado lunes se realizó un nuevo Monday Night RAW, donde WWE sigue preparando las historias de cara al magno evento de la compañía, Wrestlemania.

En ese sentido, la luchadora chilena Stephanie Vaquer protagonizó un inesperado momento durante el ‘programa rojo’.

Esto porque la superestrella nacional sigue involucrada en una historia contra Judgment Day, específicamente ante la ganadora del Royal Rumble Femenino 2026, Liv Morgan.

Fue en ese contexto en el cual la rubia tuvo un cara cara con la “La Primera”, donde la insultó duramente en el ring.

Espero que me escojas a mí para que pueda patearte el trasero en WrestleMania”, le dijo la chilena.

Pese al emplazamiento, Morgan adelantó que no tomará una decisión precipitada. “Y si eso no te gusta, puedes llorar por ello, puta”, sostuvo la luchadora contra la chilena.

¡¿Puta!? ¿Tú a mí llamándome puta?”, respondió furiosa “La Primera”, quien golpeó con una bofetada a Dominik, quien se interponía entre ambas.

Tras este segmento, todo hace presagiar que Stephanie Vaquer se medirá ante Liv Morgan por el campeonato mundial femenino de WWE en Wrestlemania, historia que seguramente seguirá dejando este tipo de momentos durante las próximas semanas.

