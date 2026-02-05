;

FOTOS. De colección: Stephanie Vaquer debuta con su figura de acción oficial

Mattel dio a conocer la nueva colección de figuras de las superestrellas de la WWE.

Stephanie Vaquer continúa marcando hitos en su carrera deportiva en la WWE. La actual campeona Mundial Femenina presentó oficialmente este miércoles su primera figura de acción.

De la mano de Mattel, ‘La Primera’ tendrá una figura en la Elite Collection Series #125, siendo parte de un selecto grupo de superestrellas de la WWE.

La figura de la oriunda de San Fernando será de 6 pulgadas y, además, traerá manos intercambiables y accesorios que permitirán recrear los momentos más icónicos en la carrera de Stephanie Vaquer.

La serie Elite Collection Series #125, además de ‘La Primera’ contará con figuras de Demolition Crush, Giulia, Kobo B. Ware, Cody Rhodes, The Rock y Jacob Fatu.

La figura de Stephanie Vaquer ya puede ser reservada a través de la tienda oficial de la WWE por un valor de 33 dólares, unos $28.700 al cambio.

Revisa la figura de Stephanie Vaquer:

