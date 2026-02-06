;

Mzilán-Cortina 2026: Elis Lundholm hace historia como la primera atleta trans en los Juegos Olímpicos de Invierno

La representante sueca marca un hito pero vuelve a encender la discusión en torno al reglamento y consideraciones oficiales de cada competencia.

José Campillay

Mzilán-Cortina 2026: Elis Lundholm hace historia como la primera atleta trans en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este viernes 6 de febrero finalmente comenzaron los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, uno de los eventos polideportivos más importantes del año.

Pero más allá de lo que podamos ver dentro de la competencia en cada disciplina y categoría, este tipo de citas planetarias nos ofrecen muchas historias que trascienden lo deportivo.

Precisamente ese el caso de Elis Lundholm, esquiadora sueca, que ha sido tema de conversación debido a que su presencia marca un hito al convertirse en la primera atleta abiertamente transgénero que participará en la categoría femenina de los JJ. OO. de invierno.

De manera concreta, hace poco más de un mes que el equipo de Suecia anunció públicamente que su representante, una mujer biológica que se identifica como hombre, competirá en la división de esquí libre femenino.

Esta decisión responde a las normativas actuales del Comité Olímpico Internacional (COI) y encaja en el “Marco sobre Equidad, Inclusión y No Discriminación por Identidad de Género y Variaciones de Sexo”, lanzado en 2021, que propone un enfoque de principios para que cada deporte defina sus criterios de elegibilidad.

El documento oficial destaca: “Este Marco reconoce tanto la necesidad de asegurar que todos, independientemente de su identidad de género o variaciones de sexo, puedan practicar deporte en un entorno seguro, libre de acoso, que reconozca y respete sus necesidades e identidades”.

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de “participar en competencias justas donde ningún participante tenga una ventaja injusta y desproporcionada sobre el resto”.

Bajo estas directrices, las federaciones deportivas nacionales aprueban la participación de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, en noviembre pasado comenzó a rumorearse sobre posibles cambios que apuntan a lineamientos más estrictos en los estándares de elegibilidad trans del COI, que podrían excluir a atletas biológicamente varones de las competencias femeninas.

Estos indicios surgieron tras una presentación de la doctora Jane Thornton, directora médica y científica del COI, que evidenció ventajas físicas persistentes en varones incluso después de tratamientos extensivos con testosterona.

Hasta el recién pasado jueves 5 de febrero, ninguna política nueva ha sido anunciada oficialmente por el COI, razón que mantiene los reglamentos sin alteraciones para Milán-Cortina 2026, aunque no se descartan cambios para futuro.

Antecedentes de Controversia

Las reglas de género en los Juegos Olímpicos generaron polémica en París 2024, donde Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-Ting de Taiwán, que no superaron pruebas de género previas, obtuvieron medallas de oro en sus categorías de boxeo femenino pese a las fuertes críticas. Khelif insiste que es mujer, mientras que Lin no se ha pronunciado sobre el caso desde el cierre del evento.

En contraste, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) actualizó sus políticas en julio para alinearse con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump titulada ‘Manteniendo a los Hombres Fuera de los Deportes Femeninos’.

Dicha acción llega además con cierta urgencia debido a que Estados Unidos organizará los Juegos Olímpicos 2028 a celebrarse en Los Ángeles.

