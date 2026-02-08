;

Matilde Schwencke debuta a lo grande y deja bien posicionado al Team Chile en los JJ. OO. de Invierno: fue la mejor sudamericana en descenso

La joven esquiadora chilena completó un desafiante circuito en el que ya se han registrado algunos accidentes.

José Campillay

Getty Images - Especial

Getty Images - Especial

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 continúan con su apasionante desarrollo ofreciéndonos interesantes presentaciones jornada a jornada.

En medio de la fiesta deportiva, finalmente llegó el turno del Team Chile, que una vez más cuenta con la representación de destacados exponentes que buscan dejar al país bien posicionado.

Bajo este escenario, Matilde Schwencke saltó a la pista con los colores nacionales y tuvo un interesante desempeño en la prueba de descenso.

La esquiadora de 22 años terminó en el 27º puesto en el que fue su debut para la máxima cita polideportiva a nivel mundial.

ADN

Completó el recorrido con un tiempo de 1:43:31, lo que la posicionó como la mejor representante sudamericana en la exigente competencia.

Este resultado resalta su habilidad para navegar un trazado técnico repleto de desafíos, donde varias competidoras enfrentan serios percances e incluso ya se han registrado tres caídas.

Schwencke cerró su intervención con una ejecución limpia, sin mayores problemas ni cometer errores de consideración más allá del tema reloj.

Este logro representa un arranque prometedor para el Team Chile en Milano–Cortina 2026. Además, reafirma un gran potencial de la joven Matilde que aún tiene mucho más por entregarnos en próximas competiciones.

