Minera pagará millonario bono a trabajadores tras huelga de cinco semanas: este es el monto que se repatirá

Tras cinco semanas de paralización, la minera Mantoverde y el Sindicato Nº2 alcanzaron un acuerdo para un nuevo contrato colectivo de tres años, poniendo fin a una huelga que tensionó la operación en la Región de Atacama y redujo el desempeño productivo del yacimiento a cielo abierto.

Según el Diario Financiero un bono de término de conflicto de $23 millones para los 641 socios de la agrupación sindical. En la etapa previa, la última propuesta de la compañía, que fue rechazada, consideraba un pago final de $15 millones, antes de llegar al cierre definitivo.

“La prioridad de Capstone es volver de forma segura y eficiente a la plena operatividad en Mantoverde, que funcionó a aproximadamente el 55% de los niveles normales de producción durante la huelga”, señaló la firma canadiense en un comunicado.

Durante la movilización, además, se registró un episodio que escaló el conflicto: operadores huelguistas ingresaron y bloquearon la planta desalinizadora que abastece el 100% del agua de la operación. Ese hecho provocó una detención total del yacimiento y mermas productivas por 10 días para el espacio de oro y cobre.

Por otra parte, el cierre con el sindicato encabezado por Eduardo Clavería completa un ciclo laboral que la minera venía desarrollando desde el último año, tras negociaciones anticipadas con otras tres organizaciones internas.

Un 70% de Mantoverde está en manos de Capstone Copper y en un 30% a Mitsubishi Minerals Corporation. Su operación venía registrando cifras récord, impulsadas por la expansión de su planta concentradora y un aumento de procesamiento.

En 2025, la faena produjo 62.308 toneladas métricas de concentrado de cobre y 32.807 toneladas de cátodos, equivalente a cerca del 0,4% de la producción mundial, según cálculos de Reuters.