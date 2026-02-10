“Nos parece inexplicable”: gobernador Orrego critica solicitud de Fiscalía de suspender audiencia de su desafuero
La autoridad regional reapareció en medio de la investigación del caso ProCultura, acusando al Ministerio Público de haber cometido “gravísimos errores”.
Esta mañana, autoridades llegaron hasta la Vega Central, en la comuna de Recoleta, para reunirse con los comerciantes afectados por el incendio que dejó cerca de 70 locales dañados.
En el encuentro estuvieron el alcalde Fares Jadue; el delegado presidencial (s), Andrés Hidalgo; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; y el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quienes anunciaron ayudas destinadas a la recuperación y reconstrucción del lugar.
La presencia de Orrego se dio en medio de la investigación del caso ProCultura, causa en la que figura como imputado y por la que la Fiscalía de Antofagasta solicitó su desafuero.
En un punto de prensa, el gobernador fue consultado por la solicitud presentada por el ente persecutor para suspender la audiencia en que se revisaría su desafuero, la cual estaba programada para este jueves.
Claudio Orrego: “Nos parece inexplicable”
“La Fiscalía de Antofagasta ha cometido gravísimos errores de hechos y de derechos cuando se nos ha formulado una acusación en el caso nuestro como gobierno regional. En ese sentido, estamos tranquilos y confiados que cuando podamos discutir esto en la Corte de Apelaciones, esta instancia jurídica nos va a dar la razón”, partió respondiendo.
Luego, Claudio Orrego añadió: “Lamentamos que haya suspendido la audiencia, nos parece inexplicable e incomprensible que luego de más de dos años de investigación (...) ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia”.
Finalmente, detalló que “como gobierno regional, junto al Consejo de Defensa del Estado, estamos en las acciones civiles finales para cobrar las pólizas de seguro que le exigimos en su momento a ProCultura y que ilegalmente la aseguradora ASPOR se ha negado a pagar”.
