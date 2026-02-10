Presidente Boric destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Fue un acto geopolítico”

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el lanzamiento de Latam-GPT, el “primer gran modelo” de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe.

En la instancia, el Mandatario abordó el show realizado por Bad Bunny en el Super Bowl, donde señaló que “fue un acto muy potente”.

“Yo diría que incluso fue un acto geopolítico. Porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe, que decía ‘América para los americanos’ (...) Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano“, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado indicó que “Bad Bunny no es el primero que lo dice, lo dijo Alfredo Jaar, gran artista chileno, a fines de los 70 en Nueva York, cuando proyectó un mapa de Estados Unidos con la frase ‘This is not América’ “.

“Pero eso que se expresa en manifestaciones culturales de estas características también necesitan una expresión en el lenguaje, y nos guste o no, el lenguaje hoy en día está determinado por la IA. Por ello no hay que temerle o verla como amenaza, sino que verla como oportunidad", aseveró.