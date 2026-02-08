;

Incendio en la Vega Central dejó más de 70 locales afectados

Emergencia obligó a declarar tercera alarma, pero fue contenida tras horas de trabajo.

Verónica Villalobos

Incendio en la Vega Central dejó más de 70 locales afectados

Santiago

Un incendio de gran magnitud afectó la madrugada de este domingo a la Vega Central, en la comuna de Recoleta, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia y preocupación entre comerciantes del tradicional centro de abastecimiento capitalino.

Debido a la intensidad de las llamas y al riesgo inicial de propagación, Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio. El fuego se habría originado cerca de las 4:30 horas en el sector de calles Salas con Lastra, una zona con alta concentración de locales al interior del recinto.

El operativo consideró la participación de 15 compañías y 17 carros de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para controlar la emergencia. Con el avance de las labores, las autoridades confirmaron que el incendio logró ser circunscrito, descartando riesgo de propagación hacia otras áreas del mercado.

Revisa también

ADN

Como consecuencia del siniestro, 54 locales comerciales resultaron afectados, provocando importantes pérdidas materiales para locatarios. Pese a la magnitud del evento, no se registraron personas lesionadas, ni entre civiles ni voluntarios que participaron en la emergencia.

En paralelo, se dio inicio a las pericias para establecer el origen y causa del incendio, labor que quedará en manos de equipos especializados una vez concluidas totalmente las faenas en el lugar, mientras continúan las evaluaciones de daños y coordinaciones para resguardar la seguridad del sector.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad