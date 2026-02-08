Incendio en la Vega Central dejó más de 70 locales afectados

Santiago

Un incendio de gran magnitud afectó la madrugada de este domingo a la Vega Central, en la comuna de Recoleta, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia y preocupación entre comerciantes del tradicional centro de abastecimiento capitalino.

Debido a la intensidad de las llamas y al riesgo inicial de propagación, Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio. El fuego se habría originado cerca de las 4:30 horas en el sector de calles Salas con Lastra, una zona con alta concentración de locales al interior del recinto.

El operativo consideró la participación de 15 compañías y 17 carros de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para controlar la emergencia. Con el avance de las labores, las autoridades confirmaron que el incendio logró ser circunscrito, descartando riesgo de propagación hacia otras áreas del mercado.

Como consecuencia del siniestro, 54 locales comerciales resultaron afectados, provocando importantes pérdidas materiales para locatarios. Pese a la magnitud del evento, no se registraron personas lesionadas, ni entre civiles ni voluntarios que participaron en la emergencia.

En paralelo, se dio inicio a las pericias para establecer el origen y causa del incendio, labor que quedará en manos de equipos especializados una vez concluidas totalmente las faenas en el lugar, mientras continúan las evaluaciones de daños y coordinaciones para resguardar la seguridad del sector.