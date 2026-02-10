Llaman a retiro al jefe del penal de La Serena tras hechos de extrema violencia

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, comunicó que se resolvió llamar a retiro al jefe de la cárcel de La Serena, recinto donde el pasado 8 de febrero se produjo un homicidio de un interno, seguido de un episodio de canibalismo.

La decisión fue informada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Según explicó Pérez, la medida responde a “su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”.

En esa línea, el director sostuvo que las acciones del entonces jefe del penal habrían contribuido a la ocurrencia de hechos que derivaron en “agresiones gravísimas” contra funcionarios, además del ataque que terminó con “el trágico deceso de un interno condenado”.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan siete personas fallecidas en recintos penitenciarios del país. Respecto de los años anteriores, Pérez detalló que “el año 2024 fallecieron en las cárceles de Chile 48 personas agredidas. El año 2025 implementamos un plan de abordaje y priorización de las 12 unidades más complejas del país que estaban arrojando datos preocupantes y es así que disminuimos casi en 50% y llegamos a 27 agredidos”.

Finalmente, la autoridad anunció el fortalecimiento del plan aplicado el año pasado. “Se pondrá especial énfasis en el perfilamiento y en el control del desempeño de las jefaturas, de sus liderazgos y del protagonismo que deben tener en el actual escenario de altas exigencias en materia de seguridad pública y penitenciaria y que por lo tanto allí no podemos fallar”, subrayó.