;

Llaman a retiro al jefe del penal de La Serena tras hechos de extrema violencia

La decisión se adoptó tras el homicidio de un interno y un episodio de canibalismo ocurrido el 8 de febrero en el penal.

Pablo Castillo

FOTO : RODRIGO FUICA / UNO NOTICIAS

FOTO : RODRIGO FUICA / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, comunicó que se resolvió llamar a retiro al jefe de la cárcel de La Serena, recinto donde el pasado 8 de febrero se produjo un homicidio de un interno, seguido de un episodio de canibalismo.

La decisión fue informada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Según explicó Pérez, la medida responde a “su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”.

Revisa también

ADN

En esa línea, el director sostuvo que las acciones del entonces jefe del penal habrían contribuido a la ocurrencia de hechos que derivaron en “agresiones gravísimas” contra funcionarios, además del ataque que terminó con “el trágico deceso de un interno condenado”.

En lo que va de 2026, ya se contabilizan siete personas fallecidas en recintos penitenciarios del país. Respecto de los años anteriores, Pérez detalló que “el año 2024 fallecieron en las cárceles de Chile 48 personas agredidas. El año 2025 implementamos un plan de abordaje y priorización de las 12 unidades más complejas del país que estaban arrojando datos preocupantes y es así que disminuimos casi en 50% y llegamos a 27 agredidos”.

Finalmente, la autoridad anunció el fortalecimiento del plan aplicado el año pasado. “Se pondrá especial énfasis en el perfilamiento y en el control del desempeño de las jefaturas, de sus liderazgos y del protagonismo que deben tener en el actual escenario de altas exigencias en materia de seguridad pública y penitenciaria y que por lo tanto allí no podemos fallar”, subrayó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad