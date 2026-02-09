La premiada app chilena para profesores: AprendoLab, inteligencia colectiva

En este capítulo de Plaza ADN, Lucía López conversa con Ana Raad, directora de Fundación Reimagina para conocer cómo la inteligencia colectiva y cooperativa dio forma a AprendoLab, innovación chilena de educación que se convirtió en una de las mejores del mundo en el WISE Prize for Education, entregado en Doha.

AprendoLab es el resultado de un trabajo construido junto a docentes y más de 80 organizaciones socias de toda Latinoamérica que hoy forman un ecosistema de aprendizaje que es referencia internacional.

Según Raad, este premio reconoce la innovación que nace desde nuestras aulas, comunidades y territorios, y el enorme potencial que tiene América Latina para transformar la educación desde su propia realidad.

Adicionalmente, Ana acaba de ser reconocida en el World Economic Forum 2026 con el premio Schwab Foundation a la emprendora Social del año por el trabajo que realiza Reimagina.

En Davos, se le ha reconocido la capacidad de promover innovación educativa en toda América Latina en colaboración con educadores, jóvenes e instituciones públicas, co-creando modelos de aprendizaje inclusivos que fortalecen las habilidades, la colaboración y la participación cívica en sociedades en rápida evolución.