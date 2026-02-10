Kaiser, Parisi y Alemparte cayeron en el ‘fake’: desmienten noticia falsa sobre el INDH respecto a atropello en encerrona

Durante las últimas horas ha circulado ampliamente en redes sociales una versión que atribuía al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) supuestas críticas al actuar de un conductor que, junto a una acompañante, fue víctima de una encerrona en el sector El Trébol, a la altura de Quilicura, este sábado.

La información se viralizó tras la difusión de un video del hecho, el que muestra cómo el automovilista embiste a uno de los asaltantes para lograr escapar del ataque.

En ese contexto, distintas publicaciones en redes aseguraron que el INDH habría cuestionado la maniobra del conductor, siendo esto trending topic durante toda la mañana y tarde.

Entre quienes difundieron la imagen se encuentran el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL), el vicepresidente del Partido de la Gente y también excandidato Franco Parisi, el vicepresidente de Demócratas Gabriel Alemparte y el parlamentario electo Leandro Kunstmann (Republicanos).

Para el INDH uno debe parar, ojalá ser baleado, pedir la detención de los “jóvenes” a un fiscal, para que los dejen en libertad al día siguiente en un Tribunal de Garantía (si los pillan) por una detención arbitraria o falta al debido proceso…! Estos viven en Narnia. pic.twitter.com/pCT5MGERfn — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) February 10, 2026

El titular viralizado señalaba: “Encerrona en Quilicura abre debate: INDH cuestiona actuar de conductor que atropelló a delincuente”. La imagen acumuló más de 193 mil visualizaciones en la plataforma X.

Fast Check CL desmintió la acusación, luego de constatar que no existen comunicados oficiales del INDH referidos al incidente. Además, el propio organismo descartó haberse pronunciado sobre el hecho. A pesar de esto, las publicaciones de las autoridades siguen sin ser bajadas por sus autores.

“La institución no se ha referido al hecho informado en la noticia. Resulta especialmente preocupante que información falsa sea replicada por portales de noticias, medios de comunicación e incluso por autoridades, sin la debida verificación. Todas las personas tienen derecho a acceder a antecedentes verídicos para formarse una opinión y tomar decisiones informadas. La circulación de contenidos falsos debilita la confianza pública y erosiona la democracia”, señala el comunicado.

FALSO🔴Se difundió que el @inddhh cuestionó el atropello de un automovilista a un delincuente tras sufrir una encerrona en Quilicura el sábado pasado. No hay declaraciones oficiales del organismo que refieran al incidente. Por lo demás, el propio INDH desmintió este contenido… https://t.co/asKkqcT5ho — Fast Check CL (@fastcheckcl) February 10, 2026

Origen de la desinformación

La mentira tuvo su origen en una publicación del sitio Diariosurnoticias.com, escrita por el periodista Rodrigo Flores. En dicho texto se afirmó, sin citar fuentes, que:

“Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han señalado en situaciones similares que este tipo de casos abre un debate respecto al uso de la fuerza por parte de civiles, indicando que deben analizarse bajo los principios de proporcionalidad y necesidad, sin perjuicio de lo que determine la justicia”.

No obstante, esa afirmación no corresponde a declaraciones realizadas por el INDH en relación con el caso ocurrido en Quilicura, ni se condice con el título de la nota.