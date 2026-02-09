Hallan muertos a pareja de exconvivientes en Alto Hospicio: hombre se habría suicidado

Una pareja de exconvivientes fue encontrada muerta este lunes en su domicilio en el sector de las tomas El Boro, en Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.

Según la fiscal (s) Karla Miranda, “cerca de las 14:30 horas, Carabineros recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, quienes mantenían una relación de exconvivencia y eran padres de hijos en común”.

La autoridad recordó que en noviembre pasado, el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, a solicitud de la Fiscalía, había decretado una suspensión condicional del procedimiento, obligando al imputado a abandonar el domicilio.

Agresor se habría quitado la vida

Por instrucción del Ministerio Público, equipos especializados del OS9 y Labocar de Carabineros realizaron diligencias en el sitio del suceso.

Las primeras pericias preliminares indican que el hombre habría agredido a la mujer y luego se habría quitado la vida, aunque la causa exacta de muerte será determinada por la autopsia del Servicio Médico Legal.

La investigación sigue en desarrollo bajo la perspectiva de género, mientras la comunidad de Alto Hospicio espera resultados que esclarezcan los hechos.