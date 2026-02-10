Es una de las estrellas de Lollapalooza Chile 2026 y hoy revela su homosexualidad en Instagram

Una de las artistas internacionales que dirá presente en Lollapalooza Chile 2026 volvió a instalar el debate sobre identidad y visibilidad en la música pop.

A través de un gesto breve pero significativo en redes sociales, la rapera estadounidense abrió una conversación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, marcando un nuevo hito en su carrera y en la representación de diversidades dentro de la industria musical.

La protagonista es Doechii, quien añadió la palabra “lesbian” en la biografía de una nueva cuenta secundaria de Instagram, distinta a su perfil oficial.

El espacio, según explicó la propia artista, busca mostrar a “Jaylah, la persona”, más allá del personaje artístico, y reúne contenidos ligados a su vida cotidiana, bienestar, lecturas, viajes y cultura nocturna, incorporando explícitamente su identidad sexual como parte de esa expresión personal.

El cambio no estuvo acompañado de un anuncio formal, pero fue rápidamente detectado por sus seguidores y generó una ola de reacciones de apoyo en redes sociales, especialmente desde la comunidad LGBTQ+. Para muchos, el gesto fue interpretado como una afirmación pública y consciente en un momento de alta exposición mediática para la cantante.

doechii saliendo del armario como lesbiana pic.twitter.com/Leqwo2tXkB — pau ⚢ (@lupalugf) February 9, 2026

how it feels knowing doechii is a lesbian pic.twitter.com/nZCCd2i2wB — the chosen one (@sithbutch) February 9, 2026

Doechii ya había abordado su sexualidad en entrevistas anteriores, donde señaló que siempre supo que le atraían las mujeres y que en ese entonces se identificaba como bisexual. Hoy, en pleno ascenso internacional y tras consolidarse con premios y presencia en los principales festivales del mundo, su participación en Lollapalooza Chile 2026 el viernes 13 de marzo suma una nueva dimensión: la de una artista que cruza música, identidad y representación cultural sin concesiones.