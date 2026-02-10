;

Es una de las estrellas de Lollapalooza Chile 2026 y hoy revela su homosexualidad en Instagram

Un gesto silencioso desató conversación global.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Katie Flores

Una de las artistas internacionales que dirá presente en Lollapalooza Chile 2026 volvió a instalar el debate sobre identidad y visibilidad en la música pop.

A través de un gesto breve pero significativo en redes sociales, la rapera estadounidense abrió una conversación que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, marcando un nuevo hito en su carrera y en la representación de diversidades dentro de la industria musical.

La protagonista es Doechii, quien añadió la palabra “lesbian” en la biografía de una nueva cuenta secundaria de Instagram, distinta a su perfil oficial.

ADN

Getty Images / Jeff Kravitz

El espacio, según explicó la propia artista, busca mostrar a “Jaylah, la persona”, más allá del personaje artístico, y reúne contenidos ligados a su vida cotidiana, bienestar, lecturas, viajes y cultura nocturna, incorporando explícitamente su identidad sexual como parte de esa expresión personal.

Revisa también

ADN

El cambio no estuvo acompañado de un anuncio formal, pero fue rápidamente detectado por sus seguidores y generó una ola de reacciones de apoyo en redes sociales, especialmente desde la comunidad LGBTQ+. Para muchos, el gesto fue interpretado como una afirmación pública y consciente en un momento de alta exposición mediática para la cantante.

Doechii ya había abordado su sexualidad en entrevistas anteriores, donde señaló que siempre supo que le atraían las mujeres y que en ese entonces se identificaba como bisexual. Hoy, en pleno ascenso internacional y tras consolidarse con premios y presencia en los principales festivales del mundo, su participación en Lollapalooza Chile 2026 el viernes 13 de marzo suma una nueva dimensión: la de una artista que cruza música, identidad y representación cultural sin concesiones.

ADN

CAPTURA

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad