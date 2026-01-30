Pancho Saavedra saca aplausos en redes al revelar momento íntimo: “Yo a mi papá le dije un día...”

Francisco ‘Pancho’ Saavedra fue el nuevo invitado en el podcast Un verano fabuloso conducido por Pedro Ruminot donde reveló la historia cuando le confesó a su padre que era homosexual.

El humorista le consultó al animador como fue ese momento. Saavedra aprovechó de enviar un mensaje a la juventud de Chile.

“Yo le digo a todos los jóvenes que hagan lo que quieran, que el mundo está cambiando”, comentó.

“Yo a mi papá le dije un día: ”papá, soy gay” y el le empezó a tiritar el ojo así como a llorar y le dije: “ah, no, no me vengai (sic) con esos escándalos pobres, ni con esos shows patéticos, no llorí (sic) porque soy el mismo hueón que hace un minuto atrás, así que por favor para la huea”, tras eso el equipo de Un verano fabuloso aplaudió la historia de Francisco Saavedra.

Al instante, Pedro Ruminot le consultó de vuelta al animador en una intervención que sacó risas.

“¿Y no haz pensado que a lo mejor él te iba a decir? ‘Yo también...’”, remató el humorista.

Las reacciones en redes

Diversos usuarios dejaron su reacción a la historia contada por Pancho Saavedra y aplaudieron su comentario.

“Ese consejo de Pancho Saavedra es clave en mi vida”; “Grande viejo openmind”; “Esa gente que se ataca por absolutamente nada, porque nada cambió para mal”, comentaron algunos seguidores de ambos.