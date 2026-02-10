;

“Me ha sorprendido la cultura, es muy diferente a la de Chile... Aquí todo funciona, es realmente puntual”

“Aunque no hay duda de que lo más duro ha sido estar lejos de mi familia, no voy a ocultar el hecho de que también extraño toda la comida de Chile”, contó Darío Osorio sobre su vida en Dinamarca.

"Me ha sorprendido la cultura, es muy diferente a la de Chile... Aquí todo funciona, es realmente puntual"

El delantero chileno, Darío Osorio, concedió una extensa entrevista al sitio oficial del FC Midtjylland, donde contó detalles de su vida personal en Dinamarca y recordó su paso por Universidad de Chile.

Sobre sus inicios en el fútbol, el atacante de 22 años contó: “Cuando tenía ocho años fui a una prueba en Wanderers, que es un club profesional en Chile, y cuando tenía 10 años me mudé al Club Universidad de Chile, un club muy bueno donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud".

“Fue duro irme de casa a los 11 años, lejos de mi familia. Eso es algo que recuerdo sin duda. Muchos de los otros jugadores del club eran mayores que yo, así que era difícil para un chico tranquilo e introvertido crear una red de contactos en ese mundo", agregó.

Luego, el seleccionado nacional enfatizó en la importancia de su familia: “Las personas más importantes de mi infancia y adolescencia han sido, sin duda, mis padres. Siempre han sido un gran apoyo y han apoyado mi pasión por el fútbol, ​​incluso en los momentos más difíciles".

“Me dijeron que si quería ser profesional, también tendría que estar dispuesto a sacrificar algo. Por eso siempre he sido consciente de que elegir el fútbol significaba renunciar a algo más", remarcó.

Osorio y su vida en Dinamarca

Por otro lado, el futbolista formado en la U dio detalles del gran cambio de vida que experimentó tras su llegada a Dinamarca. “Me ha sorprendido la cultura, pero también la estructura. Si tienes una cita a las 15:00 y no llegas, pierdes tiempo. Todo es realmente puntual. Me gusta esa cultura, pero es muy diferente a la de Chile, porque aquí todo funciona”, comentó.

Además, reveló cómo conoció a su esposa, Catalina Díaz, un año antes de fichar en Midtjylland: “Fue a través de las redes sociales. Empecé a seguirla y ella me siguió. Un día publicó una historia en Instagram y yo le respondí. A partir de ahí empezamos a escribirnos y hoy somos inseparables".

“Nos mudamos juntos bastante rápido en Chile, así que no fue un gran problema cuando tuvimos que mudarnos a Dinamarca. Nos teníamos el uno al otro”, añadió Osorio.

“Estoy tan feliz de tenerla aquí en Dinamarca conmigo todos los días. Me hace sentir como en casa, aunque estemos lejos de nuestras familias. Intentamos crear una rutina diaria donde ocurren muchas cosas diferentes. Ella lo hace todo mucho más fácil, lo cual me ha ayudado mucho", complementó.

Por último, contó que “me traje ‘la once’ a Dinamarca. Es el nombre de una cena ligera donde se toma una taza de té y se comen galletas. Es muy común en Chile, y probablemente también una tradición que quiero mantener. Aunque no hay duda de que lo más duro ha sido estar lejos de mi familia, no voy a ocultar el hecho de que también extraño increíblemente toda la comida”.

