El origen comenzaría en la infancia: estos son los 3 hábitos que influirían en el desarrollo de la demencia, según estudio

Una investigación apunta a que hay ciertas costumbres que, con el paso de los años, acumulan daño en la salud cerebral de las personas.

Sebastián Escares

Una vez que se avanza en edad, uno de los más grandes temores en la población adulta mayor son las enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, la demencia.

Si bien la enfermedad suele desarrollarse en la tercera edad, un estudio dio a conocer que hay ciertos hábitos de la infancia de las personas que aumentarían el riesgo de padecer demencia en un futuro.

De tal forma, la investigación apunta a que la prevención de enfermedades como la demencia deben considerarse durante todo el recorrido vital de una persona.

¿Cuáles son los hábitos que hay que evitar en la infancia?

El estudio publicado en The Lancet, apunta a que la demencia no está solamente relacionada con la edad, sino que tendría conexión con hábitos que muchas veces se adquieren en la juventud.

Dentro de los hábitos a considerar, están: el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, entre otros. Estas costumbres, con el paso de los años, acumulan daño en la salud cerebral de las personas.

Si bien estas conductas no tienen consecuencias inmediatas, sí podrían aumentar el riesgo de padecer demencia en la vejez, según postula el estudio.

No obstante, realizar un cambio de estilo de vida después de años es más difícil que centrarse en prevenir conductas perjudiciales desde la infancia, aseguran los investigadores del análisis.

Por otro lado, los científicos detrás del estudio explican que para prevenir la demencia se deberían promover entornos que faciliten los estilos de vida saludable, además de la existencia de políticas públicas que integren la salud cerebral desde la infancia.

