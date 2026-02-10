;

El inesperado logro mundial de Los Bunkers: la campaña chilena que sorprendió en premios internacionales

Una idea creativa ligada al regreso de la banda logró un reconocimiento internacional inédito y puso a Chile en el radar global de la industria cultural.

Nelson Quiroz

Cedida

Cedida

Una campaña publicitaria protagonizada por Los Bunkers consiguió un reconocimiento inédito para la industria creativa chilena al ser distinguida en los premios internacionales Clio Music, uno de los certámenes más relevantes del mundo en el cruce entre publicidad, música y cultura.

La iniciativa, titulada “RoadStar”, obtuvo el galardón de bronce, destacando entre producciones de alcance global a la agencia Groenlandia by Havas.

Los Clio Music, creados en 1959, premian anualmente proyectos que sobresalen por su innovación narrativa y su capacidad de conectar con audiencias a través del lenguaje musical.

Revisa también

ADN

El jurado, compuesto por especialistas de la industria creativa internacional, evalúa propuestas que logran integrarse de manera orgánica al ecosistema cultural, más allá del formato publicitario tradicional.

En el caso de “RoadStar”, la campaña de Hyundai llamó la atención por convertir un elemento ajeno al escenario musical en parte del relato artístico de la banda penquista. El proyecto acompañó a Los Bunkers en su regreso a los grandes escenarios durante 2025, incluyendo su participación en el Festival de Viña del Mar, y construyó una historia ligada al viaje, la identidad y el reencuentro con el público.

Desde la industria se ha destacado que el reconocimiento no responde solo a la presencia de un grupo musical de alto arrastre popular, sino al enfoque creativo que logró vincular música, experiencia y narrativa de forma coherente y reconocible. El premio refuerza además el posicionamiento de la música chilena como un vehículo capaz de dialogar con audiencias internacionales en espacios tradicionalmente dominados por grandes producciones extranjeras.

