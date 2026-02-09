;

Joe Vasconcellos, Los Bunkers y una sorpresa: SCD revela listado de artistas más escuchados en radio

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales entregó el ranking de lo más escuchado en 2025.

Nicolás Lara Córdova

Joe Vasconcellos, Los Bunkers y una sorpresa: SCD revela listado de artistas más escuchados en radio

Joe Vasconcellos, Los Bunkers y una sorpresa: SCD revela listado de artistas más escuchados en radio / FOTO: BASTIÁN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO

Este lunes, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) dio a conocer el ranking anual de los artistas chilenos más programados en las radios durante 2025.

Este ranking fue liderado por Joe Vasconcellos con su canción Las Seis, lanzado originalmente en 1995 en su disco Toque. Esta canción registró 14 mil 571 reproducciones en todas las emisoras locales.

La segunda canción más programada fue Bailando Solo de Los Bunkers con 11 mil 956 programaciones. Esta canción del disco La velocidad de la luz lideró el ranking en 2024.

El top 25 aparecen nombres como Nicole, Mon Laferte, Glup, Álvaro Scaramelli, Aleste y Jorge González. Entre los artistas más recientes aparece Katteyes y Kidd Voodoo.

Según este mismo estudio se registró que el 60,5% de las emisoras cumplieron la “Ley del 20%” que exige un mínimo de música chilena en la programación radial. El promedio anual fue de un 24,9%

Revisa el ranking completo a continuación:

  1. Las Seis – Joe Vasconcellos (14 mil 571 programaciones)
  2. Bailando Solo – Los Bunkers (11 mil 956 programaciones)
  3. Por La Carretera – Los Vásquez (11 mil 684 programaciones)
  4. Tattoo – Grupo Zúmbale Primo (11 mil 595 programaciones)
  5. Tren Al Sur – Los Prisioneros (11 mil 334 programaciones)
  6. Que Te Vaya Bien – Santa Feria Ft Zumbale Primo (11 mil 213 programaciones)
  7. Llueve Sobre La Ciudad – Los Bunkers (10 mil 028 programaciones)
  8. Doble Opuesto – La Ley (9 mil 666 programaciones)
  9. Estrechez De Corazón – Los Prisioneros (8 mil 416)
  10. Me Gusta Todo De Ti – Noche De Brujas (8 mil 371)
  11. Mi Casa En El Árbol – Jorge González (8 mil 263)
  12. Tu Falta De Querer – Mon Laferte (8 mil 043 programaciones)
  13. Hay Un Límite – Aleste (8 mil 001 programaciones)
  14. Juana María – Los Vásquez (76 mil 687 programaciones)
  15. Ponte Lokita – Katteyes, Kidd Voodoo (7 mil 518 programaciones)
  16. El Duelo – La Ley (7 mil 461 programaciones)
  17. Locos Rayados – Álvaro Scaramelli (7 mil 448 programaciones)
  18. Esperando Nada – Nicole (7 mil 331 programaciones)
  19. Enamorado De Ti – Glup! (7 mil 247 programaciones)
  20.  Amárrame Feat. Juanes – Mon Laferte (7 mil 236 programaciones)
  21. Mágico – Joe Vasconcellos (6 mil 900 programaciones)
  22. Dame Luz – Nicole (6 mil 897 programaciones)
  23. Día Cero – La Ley (6 mil 841 programaciones)
  24. Tejedores De Ilusion – La Ley  (6 mil 840 programaciones)
  25. Al Ritmo Del Tigre – Los Dinos De Chile (6 mil 753 programaciones)

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad