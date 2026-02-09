Joe Vasconcellos, Los Bunkers y una sorpresa: SCD revela listado de artistas más escuchados en radio
La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales entregó el ranking de lo más escuchado en 2025.
Este lunes, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) dio a conocer el ranking anual de los artistas chilenos más programados en las radios durante 2025.
Este ranking fue liderado por Joe Vasconcellos con su canción Las Seis, lanzado originalmente en 1995 en su disco Toque. Esta canción registró 14 mil 571 reproducciones en todas las emisoras locales.
La segunda canción más programada fue Bailando Solo de Los Bunkers con 11 mil 956 programaciones. Esta canción del disco La velocidad de la luz lideró el ranking en 2024.
El top 25 aparecen nombres como Nicole, Mon Laferte, Glup, Álvaro Scaramelli, Aleste y Jorge González. Entre los artistas más recientes aparece Katteyes y Kidd Voodoo.
Según este mismo estudio se registró que el 60,5% de las emisoras cumplieron la “Ley del 20%” que exige un mínimo de música chilena en la programación radial. El promedio anual fue de un 24,9%
Revisa el ranking completo a continuación:
- Las Seis – Joe Vasconcellos (14 mil 571 programaciones)
- Bailando Solo – Los Bunkers (11 mil 956 programaciones)
- Por La Carretera – Los Vásquez (11 mil 684 programaciones)
- Tattoo – Grupo Zúmbale Primo (11 mil 595 programaciones)
- Tren Al Sur – Los Prisioneros (11 mil 334 programaciones)
- Que Te Vaya Bien – Santa Feria Ft Zumbale Primo (11 mil 213 programaciones)
- Llueve Sobre La Ciudad – Los Bunkers (10 mil 028 programaciones)
- Doble Opuesto – La Ley (9 mil 666 programaciones)
- Estrechez De Corazón – Los Prisioneros (8 mil 416)
- Me Gusta Todo De Ti – Noche De Brujas (8 mil 371)
- Mi Casa En El Árbol – Jorge González (8 mil 263)
- Tu Falta De Querer – Mon Laferte (8 mil 043 programaciones)
- Hay Un Límite – Aleste (8 mil 001 programaciones)
- Juana María – Los Vásquez (76 mil 687 programaciones)
- Ponte Lokita – Katteyes, Kidd Voodoo (7 mil 518 programaciones)
- El Duelo – La Ley (7 mil 461 programaciones)
- Locos Rayados – Álvaro Scaramelli (7 mil 448 programaciones)
- Esperando Nada – Nicole (7 mil 331 programaciones)
- Enamorado De Ti – Glup! (7 mil 247 programaciones)
- Amárrame Feat. Juanes – Mon Laferte (7 mil 236 programaciones)
- Mágico – Joe Vasconcellos (6 mil 900 programaciones)
- Dame Luz – Nicole (6 mil 897 programaciones)
- Día Cero – La Ley (6 mil 841 programaciones)
- Tejedores De Ilusion – La Ley (6 mil 840 programaciones)
- Al Ritmo Del Tigre – Los Dinos De Chile (6 mil 753 programaciones)
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.