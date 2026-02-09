Joe Vasconcellos, Los Bunkers y una sorpresa: SCD revela listado de artistas más escuchados en radio / FOTO: BASTIÁN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO

Este lunes, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) dio a conocer el ranking anual de los artistas chilenos más programados en las radios durante 2025.

Este ranking fue liderado por Joe Vasconcellos con su canción Las Seis, lanzado originalmente en 1995 en su disco Toque. Esta canción registró 14 mil 571 reproducciones en todas las emisoras locales.

La segunda canción más programada fue Bailando Solo de Los Bunkers con 11 mil 956 programaciones. Esta canción del disco La velocidad de la luz lideró el ranking en 2024.

El top 25 aparecen nombres como Nicole, Mon Laferte, Glup, Álvaro Scaramelli, Aleste y Jorge González. Entre los artistas más recientes aparece Katteyes y Kidd Voodoo.

Según este mismo estudio se registró que el 60,5% de las emisoras cumplieron la “Ley del 20%” que exige un mínimo de música chilena en la programación radial. El promedio anual fue de un 24,9%

Revisa el ranking completo a continuación: