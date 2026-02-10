;

“No vine acá de joda, bajé de categoría para ayudar al club y es lo que espero; tenemos que esforzarnos más”

El delantero y capitán de Unión Española, Patricio Rubio, realizó un fuerte desahogo tras la reciente derrota del equipo ante Deportes Recoleta en la Copa Chile.

El inicio de la temporada 2026 no ha sido buena para Unión Española. A la espera de su debut en la Primera B ante San Luis, el elenco de Gonzalo Villagra acumula más dudas que certezas tras la derrota ante Deportes Recoleta por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile.

Al respecto, el referente y capitán del cuadro de Independencia, Patricio Rubio, realizó un fuerte desahogo tras la última caída del equipo y le puso máxima presión a sus compañeros de cara a su estreno en la Liga de Ascenso.

“Es lamentable, no hicimos un buen partido en ningún momento. No sé lo que pasó. Me hago responsable como uno de los más grandes y como capitán hoy. No estuvimos a la altura. Vamos a tener que esforzarnos más. Creo que ellos nos ganaron por actitud y ganas y eso no puede pasar", declaró el delantero al medio partidario Independencia Hispana.

“No nos puede venir a ganar cualquier equipo solamente con eso (ganas). Dentro de todo lo malo, lo bueno es que pasó ahora. Queda tiempo para el torneo, asó lo podemos mejorar y en la semana ver qué hacemos", añadió.

En esa línea, Rubio mostró cierta preocupación por cómo está conformado el plantel para encarar la Primera B. “Es lo que tenemos, creo que no llega nadie más. Los jugadores formados en casa van a tener que tomar esa responsabilidad, ya tienen partidos en Primera División y van a tener que ayudarnos a los más grandes", afirmó.

“Nosotros también ayudarlos a ellos a sentirse parte y tomar la responsabilidad para llevar el equipo al objetivo, que es uno solo, que es tratar de devolver a Unión a Primera División”, remarcó.

Por último, el goleador de 36 años abordó las gestiones judiciales que ha realizado la directiva del club contra la ANFP. “No hemos hablado del tema. Estamos enfocados en sacar a Unión de donde está. Es un desafío difícil y vamos a tener que ponerle muchas ganas. Yo no vine acá de joda, bajé de categoría para tratar de ayudar a Unión y es lo que espero. No vine de paseo ni mucho menos”, sentenció.

