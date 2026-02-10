Conmoción en Hollywood: revelan causa de muerte de Catherine O’Hara y la enfermedad que estuvo detrás

La muerte de la actriz Catherine O’Hara, ocurrida el pasado 30 de enero a los 71 años, generó conmoción en el mundo del cine y entre sus seguidores, especialmente debido al hermetismo inicial sobre las causas de su fallecimiento.

Sin embargo, diez días después, nuevos antecedentes permitieron aclarar qué ocurrió con la intérprete de diferentes papeles en recordadas entregas como “Mi pobre angelito” y “Schitt’s Creek”.

Según el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles –al que accedió TMZ–, la causa de muerte fue una embolia pulmonar, es decir, la obstrucción de una arteria en los pulmones provocada por un coágulo sanguíneo.

Además, se estableció que la actriz padecía cáncer rectal, condición que fue consignada como enfermedad subyacente. El documento también confirmó que Catherine O’Hara fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch.