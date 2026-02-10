;

Conmoción en Hollywood: revelan causa de muerte de Catherine O’Hara y la enfermedad que estuvo detrás

Se trata del certificado de defunción, que aclaró el deceso de la actriz de “Mi pobre angelito”, además de dar a conocer un diagnóstico que no había sido informado públicamente.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Gilbert Flores

La muerte de la actriz Catherine O’Hara, ocurrida el pasado 30 de enero a los 71 años, generó conmoción en el mundo del cine y entre sus seguidores, especialmente debido al hermetismo inicial sobre las causas de su fallecimiento.

Sin embargo, diez días después, nuevos antecedentes permitieron aclarar qué ocurrió con la intérprete de diferentes papeles en recordadas entregas como “Mi pobre angelito” y “Schitt’s Creek”.

Revisa también

ADN

Según el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles –al que accedió TMZ–, la causa de muerte fue una embolia pulmonar, es decir, la obstrucción de una arteria en los pulmones provocada por un coágulo sanguíneo.

Además, se estableció que la actriz padecía cáncer rectal, condición que fue consignada como enfermedad subyacente. El documento también confirmó que Catherine O’Hara fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad