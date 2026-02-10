Comuna de Santiago implementará buses municipales gratuitos: comenzarán a funcionar en marzo

Este lunes la Municipalidad de Ñuñoa anunció que en las próximas semanas comenzarán a implementar un nuevo servicio de transporte gratuito para la comuna.

La iniciativa tiene por objetivo facilitar los traslados y “hacer la comuna más cercana, más accesible y más humana”, publicó el municipio en sus redes sociales.

“Desde el corazón de nuestra comuna, estamos dando un paso importante para acercar a los vecinos y vecinas a lo que más importa en su vida diaria: salud, educación, deporte, comercio y conexión con la ciudad”, detallaron.

¿Cuál será el recorrido de los buses gratis en Ñuñoa?

Desde la Municipalidad de Ñuñoa detallaron que serán un total de 3 recorridos que conectarán puntos claves dentro de la comuna.

Dichos puntos son: el Metro, Cesfam, colegios, recintos deportivos, edificios municipales y centros comerciales.

La fecha del lanzamiento de la iniciativa está programada para la primera quincena de marzo de este 2026, según lo publicado.

“Esto recién comienza. Pronto anunciaremos rutas, paradas y horarios. Mantente atento a nuestras comunicaciones oficiales…porque cuando Ñuñoa avanza, lo hace mejor con todos”, concluyeron desde el municipio.