Comuna de Santiago implementará buses municipales gratuitos: comenzarán a funcionar en marzo
La iniciativa busca facilitar los traslados en puntos clave de la comuna. Revisa acá todos los detalles.
Este lunes la Municipalidad de Ñuñoa anunció que en las próximas semanas comenzarán a implementar un nuevo servicio de transporte gratuito para la comuna.
La iniciativa tiene por objetivo facilitar los traslados y “hacer la comuna más cercana, más accesible y más humana”, publicó el municipio en sus redes sociales.
“Desde el corazón de nuestra comuna, estamos dando un paso importante para acercar a los vecinos y vecinas a lo que más importa en su vida diaria: salud, educación, deporte, comercio y conexión con la ciudad”, detallaron.
¿Cuál será el recorrido de los buses gratis en Ñuñoa?
Desde la Municipalidad de Ñuñoa detallaron que serán un total de 3 recorridos que conectarán puntos claves dentro de la comuna.
Dichos puntos son: el Metro, Cesfam, colegios, recintos deportivos, edificios municipales y centros comerciales.
La fecha del lanzamiento de la iniciativa está programada para la primera quincena de marzo de este 2026, según lo publicado.
“Esto recién comienza. Pronto anunciaremos rutas, paradas y horarios. Mantente atento a nuestras comunicaciones oficiales…porque cuando Ñuñoa avanza, lo hace mejor con todos”, concluyeron desde el municipio.
