Una transformación estructural y estética está cambiando de forma definitiva la fachada turística de la puerta norte del país. Así se ve el nuevo borde costero de Arica en su última etapa de construcción, un ambicioso plan de renovación urbana que este sábado entró en su cuenta regresiva. Los trabajos, que ya registran un sólido 67% de avance físico, forman parte de la segunda etapa del proyecto global que tiene por objetivo recuperar más de 3 kilómetros de áreas de esparcimiento en el litoral de la capital regional.

Para constatar el estado de las faenas en terreno, el biministro de Obras Públicas, y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, se trasladó este sábado 6 de junio de 2026 hasta la emblemática Playa Chinchorro. La máxima autoridad de la cartera lideró una detallada pauta de inspección técnica destinada a supervisar el levantamiento de la nueva infraestructura costera, cuyo diseño busca potenciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida y recreación de cerca de 250 mil habitantes de la comuna.

La ruta para transformarse en el “Miami de Chile”

Las obras civiles son ejecutadas técnicamente por los equipos de la Dirección de Obras Portuarias del MOP y representan una inversión fiscal directa cercana a los 4 mil millones de pesos. Los trabajos corresponden específicamente a la fase denominada “Chinchorro 2”, la cual complementa los trazados ya entregados a la comunidad en “Chinchorro 1” y “Las Machas 1”. Con esto, se consolida la recuperación total de 3,4 kilómetros del borde costero en el sector norte de la ciudad.

“Estamos haciendo una visita técnica, una inspección de alto impacto para la comunidad esta obra en Chinchorro 2, que es parte del borde costero (...) Yo creo que el borde costero es un activo fundamental para la ciudad de Arica, para fomentar el turismo, el comercio y el desarrollo de la ciudad y viendo a futuro por qué no transformarnos en el Miami de Chile, así que las inversiones por parte de Obras Públicas van a estar muy enfocadas en el desarrollo y el crecimiento de la región en particular en la ciudad de Arica que representa el 99% de la población”, relevó el biministro Louis de Grange tras reunirse con el gobernador regional, Diego Paco, y el delegado presidencial, Cristián Saye.

MOP Ampliar

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Muros de contención, accesibilidad y seguridad para el segundo semestre

El desglose técnico de la obra contempla la edificación de infraestructura de continuidad para blindar y hermosear la costa. El 67% de avance ya permite ver la instalación de un nuevo muro costero de protección, mobiliario urbano de alto estándar, veredas peatonales idóneas para el tránsito y un moderno sistema de iluminación pública.

Adicionalmente, las faenas consideran zonas de juegos infantiles para la infancia, rampas de acceso universal adaptadas, estacionamientos para bicicletas y vías exclusivas de acceso para vehículos de emergencia.

Desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron que la totalidad de las estructuras estarán completamente terminadas y abiertas al público durante el segundo semestre de este año. A través de estos nuevos estándares, el Gobierno busca normalizar los espacios públicos dañados e incorporar criterios modernos de accesibilidad y ordenamiento del entorno para dar plenas garantías de seguridad a los miles de turistas que visitan las playas del norte.