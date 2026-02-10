Este martes se llevó a cabo una reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, donde el tema principal fue la exigencia de un nuevo refuerzo para el plantel profesional.

Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, fue el encargado de entregar detalles de la asamblea luego en un punto de prensa.

“Lo que hicimos hoy fue exigir la contratación de al menos un jugador de calidad, apuntando lo más alto posible en términos económicos, para competir de la mejor forma durante este año”, señaló el dirigente.

“La exigencia nuestra es que sea un jugador que pueda sumar. Obviamente no puedo dar detalles de montos, pero sí queremos dar tranquilidad a los colocolinos de que vamos a hacer el máximo esfuerzo posible”, agregó.

Al ser consultado sobre si se buscará un extremo derecho extranjero, respondió: “No se descarta que sea extranjero o que esté jugando en otra liga. Nos queda aún un cupo de extranjero. Fue parte de la conversación con el cuerpo técnico y entendemos que podría ser una de las opciones”.

Además, Marchant no descartó los nombres de Víctor Dávila y Matías Rojas, ambos atacantes, aunque confirmó que por ahora recién se inició la etapa de scouting por parte de la gerencia deportiva.