Muere joven que prestó ayuda a damnificados en Penco: dio positivo a test rápido de virus Hanta

Un joven de 22 años que estaba colaborando en las labores de ayuda a las personas afectadas por los incendios en Penco, región del Biobío, falleció el pasado sábado 7 de febrero tras presentar un cuadro clínico grave que hoy se investiga como un posible caso de infección por virus Hanta.

Según los antecedentes, el joven identificado como Matías Uribe Nova ingresó al Hospital Penco-Lirquén con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal.

Al evaluar su condición, los médicos detectaron signos compatibles con el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, por lo que solicitaron su traslado a un centro de mayor complejidad. Durante ese traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció.

Tras su fallecimiento, se le realizó un test rápido de virus Hanta cuyo resultado fue positivo. No obstante, las muestras serán enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmar definitivamente el diagnóstico.

Matías Uribe formaba parte del Club Deportivo Juventud Iberia, que publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la muerte del joven: “Juventud Iberia comunica con mucho dolor en nuestros corazones, pesar y tristeza, la partida tan repentina de Matías Uribe Nova, quien fuera una gran persona, dirigente, encargado de series infantiles y también jugador. Como club estamos destrozados. Deseamos que Dios le dé consuelo y paz a su familia”.