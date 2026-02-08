;

Muere joven que prestó ayuda a damnificados en Penco: dio positivo a test rápido de virus Hanta

Matías Uribe Nova, de 22 años, colaboraba en las labores de ayuda a las personas afectadas por los incendios en Penco.

Daniel Ramírez

Muere joven que prestó ayuda a damnificados en Penco: dio positivo a test rápido de virus Hanta

Un joven de 22 años que estaba colaborando en las labores de ayuda a las personas afectadas por los incendios en Penco, región del Biobío, falleció el pasado sábado 7 de febrero tras presentar un cuadro clínico grave que hoy se investiga como un posible caso de infección por virus Hanta.

Según los antecedentes, el joven identificado como Matías Uribe Nova ingresó al Hospital Penco-Lirquén con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal.

Revisa también:

ADN

Al evaluar su condición, los médicos detectaron signos compatibles con el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, por lo que solicitaron su traslado a un centro de mayor complejidad. Durante ese traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció.

Tras su fallecimiento, se le realizó un test rápido de virus Hanta cuyo resultado fue positivo. No obstante, las muestras serán enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) para confirmar definitivamente el diagnóstico.

Matías Uribe formaba parte del Club Deportivo Juventud Iberia, que publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la muerte del joven: “Juventud Iberia comunica con mucho dolor en nuestros corazones, pesar y tristeza, la partida tan repentina de Matías Uribe Nova, quien fuera una gran persona, dirigente, encargado de series infantiles y también jugador. Como club estamos destrozados. Deseamos que Dios le dé consuelo y paz a su familia”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad