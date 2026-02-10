Santiago retira 500 autos abandonados y desata polémica en los barrios con vecinos

La Municipalidad de Santiago inició este martes un operativo masivo para retirar vehículos abandonados de la vía pública, una medida que contempla un catastro cercano a los 500 automóviles en distintos sectores de la comuna.

La acción se realiza en coordinación con Carabineros y forma parte del plan municipal de recuperación de espacios públicos y control de incivilidades.

Desde el municipio explicaron que la decisión se adoptó tras reiterados reclamos de vecinos y juntas vecinales, quienes denunciaron que muchos de estos vehículos llevaban años estacionados sin moverse, en evidente estado de abandono y sin documentación vigente.

Según detalló el subdirector de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Osvaldo Gómez, varios de estos autos eran utilizados como refugio por personas en situación de calle, generando problemas sanitarios y de seguridad.

A lo anterior se suman denuncias por uso de los vehículos para microtráfico de drogas y otros hechos delictuales.

El procedimiento considera el retiro inmediato de los vehículos detectados durante fiscalizaciones previas, los que son trasladados a corrales municipales. En paralelo, se cursan infracciones por abandono en la vía pública, tal como lo establece la Ley de Tránsito, que prohíbe mantener automóviles en estas condiciones por periodos prolongados.

No obstante, el operativo también ha generado molestia entre algunos propietarios, quienes aseguran no haber sido notificados con antelación y reclaman que sus autos, aunque inutilizados, tienen dueño identificable. Desde Carabineros indicaron que existieron inspecciones previas y que la etapa actual corresponde a la ejecución de los retiros, con el fin de reducir focos de incivilidad y mejorar la seguridad barrial.

El municipio adelantó que el plan continuará durante las próximas semanas en distintos puntos de Santiago, priorizando zonas con mayores denuncias vecinales y vehículos que representen un riesgo para la convivencia y el uso adecuado del espacio público.