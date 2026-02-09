Usaban “Malls Chinos” : SII se querella contra empresarios chinos por millonario fraude en Valdivia

Una querella criminal presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de dos empresarios chinos vinculados a una empresa importadora y exportadora que operaba como “mall chino” en la ciudad de Valdivia.

El motivo: una millonaria defraudación al fisco mediante el uso de facturas falsas y una red de empresas “fantasmas” que permitió generar un perjuicio fiscal actualizado de $310.753.001.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, tras una investigación encabezada por la Dirección Regional del SII, que detectó la emisión de 163 facturas electrónicas falsas entre febrero de 2023 y junio de 2024. Estas fueron utilizadas para inflar créditos fiscales del IVA y reducir artificialmente la carga tributaria en el Impuesto a la Renta de 2024 y 2025.

Red organizada y sin respaldo físico ni aduanero

El proceso reveló que las 20 empresas proveedoras usaban las mismas direcciones IP y operaban desde oficinas virtuales, sin infraestructura real ni trabajadores contratados. Además, no tenían bodegas, ni pagaban impuestos aduaneros ni registraban importaciones.

“Este trabajo de coordinación interno y externo y la posterior presentación de la acción judicial, nos permite como Servicio asegurar el correcto cumplimiento tributario y sancionar a quienes buscan deliberada y concertadamente defraudar al sistema tributario”, declaró Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del SII.

La querella está respaldada por los artículos 97 N°4 del Código Tributario, apuntando al uso malicioso de documentos tributarios para declarar operaciones inexistentes y obtener beneficios ilegales. Las entidades involucradas esperan que la investigación permita sancionar con firmeza este tipo de delitos económicos.