Usaban “Malls Chinos” : SII se querella contra empresarios chinos por millonario fraude en Valdivia

Los ciudadanos extranjeros habrían cometido el ilícito mediante el uso de facturas falsas y una red de empresas “fantasmas”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una querella criminal presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de dos empresarios chinos vinculados a una empresa importadora y exportadora que operaba como “mall chino” en la ciudad de Valdivia.

El motivo: una millonaria defraudación al fisco mediante el uso de facturas falsas y una red de empresas “fantasmas” que permitió generar un perjuicio fiscal actualizado de $310.753.001.

La acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, tras una investigación encabezada por la Dirección Regional del SII, que detectó la emisión de 163 facturas electrónicas falsas entre febrero de 2023 y junio de 2024. Estas fueron utilizadas para inflar créditos fiscales del IVA y reducir artificialmente la carga tributaria en el Impuesto a la Renta de 2024 y 2025.

